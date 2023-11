Como, vittoria su rigore contro il Catanzaro

Como, 28 ottobre 2023 – Il Como torna a vincere, lo fa contro il Catanzaro per 1 a 0, grazie a un rigore di Verdi.

Il risultato striminzito non rispecchia l’andamento della partita, che è stata combattuta e con tante occasioni per ambo le squadre. Longo cambia modulo e decide di giocare con due punte, Gabrielloni e Cutrone con il solo Verdi alle loro spalle.

La partita inizia subito al 4’ con un rigore per il Como, Verdi cross sul secondo palo per Ioannou, per anticiparlo Katseris tocca con il polso sinistro, Di Marco non ha dubbi. Verdi sul dischetto spiazza Fulignati, azzurri in vantaggio. All’11’ Curto da destra, sbaglia un cross, ma la palla si abbassa e colpisce l’incrocio dei pali alla destra di Fulignati. Al 16’ altra occasione per Cutrone che si libera al limite e tira di poco a lato. Curto di testa al 20’ rischia l’autogol, ma Semper è attento e blocca. Gabrielloni al 33’ si trova solo davanti a Fulignati, ma Brighenti all’ultimo riesce a mettere in angolo. Vicino al pareggio il Catanzaro al 35’, quando un tiro in area di Iemmello viene respinto da Curto, la palla finisce a Ghion che di destro manda fuori di poco. Altra occasione per Gabrielloni al 42’, su traversone di Kone, il suo colpo di testa esce di pochissimo. Al 6’ della ripresa Cassandro confeziona un gran cross per Gabrielloni, in mezzo all’area che svetta di testa ma manda fuori di poco. Partita frizzante con diverse occasioni anche per i calabresi che al 15’ hanno una buona palla per Katseris che da destra prende l’esterno della rete. Al 18’ il Como segna in contropiede con Cutrone servito da Chajia appena entrato, ma Di Marco annulla per fuorigioco. I calabresi sfiorano il pari al 25’ quando su una punizione da destra, Semper in tuffo devia sulla traversa, con palla in angolo.

COMO-CATANZARO 1-0 (1-0)

Marcatore: Verdi al 7' pt. su rigore

COMO (3-4-1-2): Semper 6,5 ; Curto 6,5 (dal 29' st Kerrigan sv), Odenthal 7, Barba 6,5; Cassandro 6,5 (dal 16' st Iovine 6), Bellemo 6, Kone 6,5 (dal 33' st Da Cunha sv), Ioannou 7; Verdi 7,5 (dal 33' st Baselli sv); Cutrone 6,5, Gabrielloni 6,5 (dal 16' st Chajia 6). A disposizione: Vigorito, Sala, Solini, Arrigoni, Scaglia, Cerri, Mustapha. All. Longo 6,5.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati 6; Katseris 5, Scognamillo 6, Brighenti 6,5 (dal 34' st D'Andrea sv), Veroli 5,5; Brignola 6,5 (dal 27' st Ambrosino 5), Ghion 6, Verna 6 (dal 15' st Pompetti 6,5 ), Vandeputte 6,5; Iemmello 5,5 (dal 34' st Donnarumma sv), Biasci 6 (dal 15' st Stoppa 5,5). A disposizione: Sala, Krastev, Pontisso, Sounas, Krajnc, Oliveri, Miranda. All. Vivarini 5,5.

Arbitro: Di Marco di Ciampino 6,5.