Como, festa promozione rimandata: pari a Modena ma a rovinare tutto è il gol del Venezia al 90’

Como, 5 maggio 2024 - Il pareggio per 0-0 contro il Modena, complice la vittoria all’ultimo minuto del Venezia contro la Feralpi, rimanda di novanta minuti, il ritorno in serie A del Como e la festa preparata lungo le vie della città. Vietata la trasferta in Emilia, i tifosi azzurri si sono riuniti al Sinigaglia per vedere la partita attraverso i maxischermi nella speranza di festeggiare.

La gara

I lariani rispetto alle prestazioni precedenti, forse per la tensione e l’importanza della posta in palio, hanno giocato con fatica, soprattutto in fase conclusiva, quasi mai andando al tiro.

Roberts rispetto alle formazioni precedenti inserisce Baselli, Cassandro e Verdi al posto di Cutrone, un turnover probabilmente in vista della partita di venerdì contro il Cosenza. L’inizio è molto tattico, la prima vera azione del Como al 13’ con lancio lungo di Verdi che Gabrielloni sfiora di testa. Al 20’ ci prova Strefezza da fuori, il suo tiro non è efficace, Gagno blocca in un tempo. Brivido al 23’ per un gol del Modena segnato in fuorigioco da Zaro, Zufferli annulla confermato dal Var. Il Como inizia a pressare al 31’ rilancio corto di Gagno, Verdi aggancia la palla e tira immediatamente, ma Gagno blocca a terra. L’asse Verdi Gabrielloni è quello che funziona di più, al 31’ altro filtrante in area per l’attaccante che tira alto. Forse il caldo ha influito sui bassi ritmi di questo primo tempo.

Il primo tiro della ripresa è all’8’ di Strefezza, che finisce alto. Gli azzurri fanno fatica ad arrivare alla conclusione, probabilmente anche perché giocano con una sola punta. Roberts provvede subito mettendo in campo Abildgaard e Cutrone. Il Modena, non vuole fare da comparsa, al 18’ un’ azione a percussione di Palumbo, lancia Battistella che tira di poco a lato. Ancora Modena al 24’, sempre Battistella, ruba palla ad Abildgaard e parte in contropiede, serve l’ex Gliozzi, ma il suo tiro è debole. Roberts mette anche Nsame in attacco e si gioca con tre punte, alla ricerca del gol promozione, che non arriva. Cutrone sembra avulso dal gioco e non va mai alla conclusione.

Il finale

Il pareggio della Feralpi a Venzia fa esplodere il Sinigaglia, la serie A è a soli dieci minuti, ma a gelare i tifosi lariani è il gol di Pohjampalo nel finale, tutto è rimandato a venerdì sera alle 20.30 al Sinigaglia contro il Cosenza, dove è obbligatoria la vittoria.