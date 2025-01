Domenica il derby coi bergamaschi al Sinigaglia. Como, ancora tre colpi. Belotti resta in uscita

Mancano pochi giorni alla fine del mercato invernale e il Como proverà a chiudere per altri tre giocatori. In difesa mancano un centrale di esperienza e personalità e un terzino destro, per fare da alternativa a Van Der Brempt che si è nuovamente infortunato, mentre in attacco serve un sostituto di Cerri, finito a Salerno.

Per la difesa si sta cercando di stringere per Eric Garcia del Barcellona, che martedì ha segnato in Champions contro il Benfica. Il Como ha offerto 10 milioni più bonus, il Barcellona è sceso ieri fino a 15, probabilmente si chiuderà a metà strada.

Per l’esterno i nomi sono due: dallo Sporting Lisbona può arrivare Ivan Fresneda, per il quale c’è l’accordo di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Può però partire solo quando i portoghesi avranno trovato un sostituto. L’altro nome è quello di Alex Valle del Barcellona, attualmente al Celtic Glasgow in prestito. Si tratta di un 2004 che piace tantissimo a Fabregas, cresciuto nella squadra B. Gli scozzesi vorrebbero però un cambio valido per lasciarlo andare prima di fine stagione.

In attacco la situazione è più complicata: Belotti vuole andar via per giocare di più. I lariani spingono su Embolo, punta del Monaco e della nazionale svizzera, giocatore che può ricoprire vari ruoli ed è sicuramente una valida aggiunta a Cutrone. L’elvetico è un altro giocatore arrivato da una segnalazione di Thierry Henry. Beto Betuncal dell’Everton è un altro nome interessante, sul quale c’è però anche il Torino. Il Como ha in mano anche la carta del già citato Belotti, che tornerebbe volentieri in granata.

Intanto si avvicina la partita di sabato contro l’Atalanta e il Como ha la difesa decimata: con Goldaniga squalificato, Van der Brempt e Moreno infortunati, si spera in un rientro di Sergi Roberto, che giocherebbe esterno di difesa, come nelle ultime annate a Barcellona. In alternativa Fabregas farebbe giocare dal primo minuto il giovane Felipe Jack.