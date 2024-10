È un Como hollywoodiano. Parata di star al Sinigaglia

Stelle del cinema, Vip, campioni, lago e calcio. È il rivoluzionario progetto mai visto in Italia che la proprietà indonesiana, del Como sta sviluppando. I lariani, al momento, hanno giocato solo tre partite in casa da inizio campionato per poter adeguare lo stadio e creare una zona hospitality di lusso a ridosso della tribuna d’onore, in modo da ricevere tutti i grandi personaggi che arrivano dall’estero. È stata inoltre affittata, una villa antica sul lago, nelle vicinanze del Sinigaglia, per ricevere gli ospiti nel pre e post partita. Grandi personaggi che arrivano grazie a Mirwan Suwarso, la persona messa dalla famiglia Hartono a Como per lo sviluppo della società, ma anche di alcune attività economiche della città. Suwarso è anche direttore di Mola Tv, la Netflix asiatica: così agli attori viene offerta la possibilità di conoscere il progetto Como. Arrivano a sorpresa, senza alcun particolare annuncio. Sabato, per Como-Parma, era presente in tribuna l’attore Hugh Grant, super tifoso del Fulham: è stato omaggiate delle foto inedite della partita fra Como e Fulham, che si è svolta per il Torneo Anglo Italiano del 1972/73. Insieme a lui era presente Andrew Garfield, l’attore che ha impersonato Superman nelle ultime due serie. Per la prima volta in tribuna c’era anche Raphael Varane, entrato nel board del Como per far crescere a livello internazionale la società, insieme a Thierry Henry. Nella partita precedente contro il Verona, ad assistere alla partita e al concerto di Gue Pequeno, c’era l’affascinate attrice Kate Beckinsale, ma sono passati a tifare Como anche calciatori come Jamie Vardy del Leicester, lo scorso anno, nonché vecchie glorie dell’Inter ocme Zanetti, Cordoba e Samuel, insieme agli ex juventini Gentile e Zambrotta, quest’ultimo cresciuto proprio nel Como.