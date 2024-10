Il Como all’Olimpico. Fabregas-Vanoli, amici rivali. La tana del Torino è quasi stregata

Nell’anticipo della nona giornata di Serie A, il Como scende in campo all’Olimpico di Torino, questa sera alle 20,45, per un’interessante sfida di centro classifica. Il Como ha vinto a Torino contro i granata solo una volta nel campionato 1985/86, 3-1 con reti di Maccoppi, Corneliusson e Tempestilli. La partita si gioca negli stessi giorni dell’anniversario della scomparsa di Gigi Meroni (15 ottobre ’67), il campione comasco simbolo di ambo le squadre. Verrà omaggiato, domenica mattina al cimitero monumentale di Como, da entrambe le tifoserie.

Fabregas (nella foto) avrà di fronte Vanoli, collaboratore di Conte nella comune avventura al Chelsea e già avversario nella passata stagione in B (col tecnico granata al Venezia). Deve fare i conti con diversi giocatori usciti malconci dalla gara contro il Parma. Dossena, Moreno e Sergi dovrebbero essere in campo, anche se acciaccati, mentre Van der Brempt andrà in tribuna e verrà sostituito da Iovine. I lariani punteranno come sempre a fare la partita, è successo in trasferta anche a Napoli e a Bergamo. Gli osservati speciali saranno due: Nico Paz, che sta stupendo tutti gli addetti ai lavori con le sue giocate e il “Gallo“ Belotti, che potrebbe entrare nella ripresa, nella sua casa granata.

(4-2-3-1): Audero; Iovine, Kempf, Dossena, Moreno; Sergi, Perrone; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Enrico Levrini