Il posticipo al Sinigaglia. Como, vietati altri passi falsi. Fabregas ritrova (quasi) tutti i big

Anche se l’Udinese naviga in buone acque, il Como dovrà fare punti al Sinigaglia questa sera alle 20,45, visto i prossimi diffjcili incontri contro Atalanta, Bologna e Juventus. Cesc Fabregas pare che giocherà il tutto per tutto, mettendo in campo anche alcuni giocatori appena recuperati da vari infortuni. Solo Sergi Roberto non sarà della partita e rientrerà contro l’Atalanta, mentre ci sono buone speranze di rivedere dal primo minuto Moreno e forse Paz. Perrone non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e siederà in panchina, ma entrerà sicuramente nella ripresa.

Questo però non è un problema per Fabregas, perchè Da Cunha sta avendo un alto rendimento, nel suo nuovo ruolo. Nel caso che Paz non riesca a giocare, sarà Strefezza a sostituirlo nel ruolo facendo posto a Diao sulla fascia destra. Con Moreno in campo, il sacrificato sarà Dossena con il ritorno alla difesa a quattro, con Goldaniga e Kempf centrali. I problemi sono in attacco: si segna poco nonostante la buona volontà di Cutrone ma Fabregas non intende andare sul mercato per un nuovo bomber, c’è fiducia in Belotti e si guarda con un pò di rammarico a Cerri che a Salerno, sta segnando a raffica. Probabilmente Fabregas vuole che tutti i giocatori e soprattutto i trequartisti (a proposito: Dele Alli ha firmato fino a giugno 2026, con opzione per un altro anno) partecipino alla manovra d’attacco, con diverse soluzioni, di tiro a rete. Nell’Udinese torna Lucca, dalla squalifica e giocherà come punta con Sanchez alle spalle.

Per quanto riguarda il mercato i lariani sono sempre attivi: secondo i vari esperti spagnoli nel mirino ci sono tre giocatori del Barcellona, anche se Fabregas ha smentito l’interesse per Ansu Fati, ma sono in piedi due trattative con Alex Valle Gomez, terzino sinistro in prestito al Celtic e quella per il difensore centrale Eric Garcia ex Manchester City ora del Barcellona e nazionale spagnolo. Due colpi veramente importanti. In alternativa si ripiegherebbe su Cyril Ngoge del Napoli, che non sta giocando o Man del Parma, ma le società di appartenenza non vogliono cederli in prestito, ma in sono in vendita solo per contanti. Si è riaccesa anche la pista per Fresneda dello Sporting Lisbona, ma i portoghesi stanno cercando un sostituto valido.

"L’Udinese cambia molto, in partita e durante il campionato, sia uomini che modulo", dice Fabregas. "Sono veloci e forti fisicamente è una squadra che non ti lascia molti spazi. Paz si è allenato, in questi giorni fino a venerdì, correndo bene senza però fare alcun contrasto con i compagni, per evitare altre contusioni, deciderò solo lunedì mattina con lui se farlo partire dal primo minuto".

(4-2-3-1) : Butez; Van Der Brempt, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Diao, Strefezza, Fadera; Cutrone.

UDINESE (4-3-2-1): Sava; Kamara, Solet, Bijol, Zemura; Payero, Karlstrom, Lovric; Thauvin, Sanchez; Lucca.

Enrico Levrini