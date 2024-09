Il posticipo. Fabregas vuole risposte dal Como: "A Cagliari per dominare il gioco»

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il Como è già a caccia di punti pesanti contro il Cagliari, per non rimanere sul fondo della classifica. Gli azzurri, rispetto alla gara di Torino, recuperano Iovine, rientrato dalla squalifica, oltre a Mazzitelli, ripresosi dall’infortunio in Coppa Italia. In panchina siederanno tutti i nuovi lariani arrivati in settimana: Ali Jasim, Fadera e Sergi Roberto. In dubbio invece Nico Paz per problemi burocratici.

Con il ritorno di Iovine i due esterni saranno quelli della formazione tipo: Moreno a sinistra e il 33enne comasco a destra. A centrocampo in mediana agirà la coppia Mazzitelli-Braunoder, anche perché Fabregas dovrà rinunciare a Baselli, Abildgard e Kone, fuori per infortunio. I lariani, durante la preparazione, precisamente il 25 luglio, hanno già giocato un’amichevole contro i sardi, vincendo per 3-1, con reti di Cutrone, Belotti e Gabrielloni. Le due squadre che scenderanno in campo oggi alle 18.30 all’Unipol Domus, a poco più di un mese di distanza, saranno probabilmente diverse, soprattutto il Como dopo i numerosi acquisti. Fabregas, probabilmente nella ripresa, farà esordire qualche new entry a seconda dell’andamento della partita, probabilmente il tanto atteso Ali Jasim, oltre ad Alieu Fadera: entrambi si allenano da una settima a Mozzate. Preoccupa invece la situazione Varane. la società non ha comunicato, dopo due settimane, l’entità dell’infortunio e il campione francese è tornato nella sua casa di Madrid. Fabregas aveva parlato di stop "da uno a tre mesi". Intanto il Como è corso subito ai ripari e sta per chiudere con il forte centrale difensivo Marc-Oliver Kempf, 29enne dell’Hertha Berlino, ex Stoccarda e Friburgo ed Eintracht Francoforte. Tornando alla partita, Fabregas è stato chiaro: "Sarà una gara difficile. ma dobbiamo vincere. Non voglio vedere la paura che abbiamo avuto contro la Juventus: allo Stadium continuavamo a passare la palla indietro, oggi dobbiamo giocare con intensità, cercando di dominare il gioco. Ora ho tanti giocatori in rosa: ci sono anche dei campioni che però devono calarsi nel contesto. Nelle mie scelte prediligo chi ha capito ciò che chiedo e sa giocare con i miei meccanismi di gioco".

Nel dettaglio: "Audero e Dossena? Quando saranno pronti giocheranno, per il momento preferisco affidarmi a giocatori che hanno iniziato il ritiro con noi, o che sono in squadra dall’anno scorso. Siamo una grande famiglia e dobbiamo porre il risultato davanti ad ogni cosa. Non aspettiamoci il Cagliari con cui abbiamo giocato in amichevole: anche loro, come noi, hanno cambiato molto. Luvumbo è molto pericoloso con le sue accelerate, dovremo stare attenti. Ho deciso di portare tutti i nuovi a Cagliari, anche Sergi, per fare gruppo. Anche se si siederanno in panchina. E sul mercato non abbiamo finito: mi aspetto ancora qualche acquisto".

La probabile formazione (4-2-3-1): Reina; Iovine, Goldaniga, Barba, Moreno; Mazzitelli, Braunoder; Strefezza, Cutrone, Da Cunha; Belotti. All. Fabregas.

Enrico Levrini