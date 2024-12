L’accordo. Vivaio e scambi, partnership tra Como e Ajax

Ogni giorno a Como c’è una sorpresa, è come essere a Natale tutto l’anno. Durante la cena natalizia della società, alla quale hanno partecipato giocatori, dirigenti e sponsor, era presente anche una delegazione olandese dell’Ajax, proveniente da Amsterdam. La cosa ha destato curiosità, tutti pensavano ad una trattativa per un giocatore (il mercato invernale è alle porte), invece ieri è arrivato un comunicato ufficiale per annunciare un accordo di collaborazione fra le due società, della durata di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2025. La collaborazione non riguarderà solo il settore giovanile, ma anche la prima squadra: sul tavolo possibili scambi di calciatori e metodologie di gioco.

È un accordo rivoluzionario, il primo di questo tipo anche per la società olandese, che dà un’ulteriore impronta internazionale ai lariani. Dopo Dennis Wise, Cesc Fabregas, Thierry Henry e Rafa Varane, distribuiti tra campo e scrivania, si aggiunge un altro tassello all’espansione del club lombardo. A siglare l’accordo erano presenti il Presidente del Como Mirwan Suwarso, il Ceo Francesco Terrazzani, il Direttore Sportivo Carloalberto Ludi, Il responsabile tecnico Osian Roberts. "Al Como - afferma Suwarso nel comunicato diffuso dalla società lariana - crediamo che la collaborazione sia il motore dell’innovazione e della crescita. La collaborazione con un club del calibro dell’Ajax ci permette di unire i nostri punti di forza, garantendo ad entrambi i club una spinta verso i confini dell’eccellenza calcistica. Insieme, puntiamo a creare percorsi che non solo elevino i nostri club, ma che stabiliscano anche un nuovo standard per il futuro del gioco".

Felicità espressa anche dal direttore tecnico dei lancieri, Alex Kroes, nella nota diffusa dal Como: "Con il loro approccio innovativo e il modo in cui hanno raggiunto la promozione in Serie A, il Como 1907 è un club fantastico con cui collaborare", è la motivazione presentata dai lancieri in sede di presentazione della partnerhisp. Quest’estate verranno organizzati degli appositi camp, con allenatori del settore giovanile dell’Ajax come istruttori. Quella degli olandesi è storicamente una delle scuole calcio migliori al mondo.

Nel frattempo comincia a salire la febbre in vista del derby lombardo di lunedì sera allo stadio Meazza di Milano, contro l’Inter campione d’Italia. La prevendita dei biglietti per il settore ospiti di San Siro, che era stata bloccata dalla Questura, è stata riaperta e solo nella giornata di ieri si è sfiorata la cifra di tremila tagliandi venduti tra i sostenitori comaschi.