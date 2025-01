L’anticipo di serie A. Lazio-Como, Butez subito titolare. Fabregas: "Possiamo sorprenderli»

Il Como vola stasera all’Olimpico di Roma, dove nell’anticipo delle 20.45 cercherà di mettere in difficoltà la Lazio, priva di cinque titolari, fra infortuni e squalifiche. Fabregas, invece, sarà senza Goldaniga squalificato, più gli infortunati Sergi Roberto e Perrone. Per la partita sono stati convocati anche i due nuovi arrivati, il portiere Butez e Assane Diao, che ieri hanno disputato l’allenamento con la squadra. Butez potrebbe partire dal 1’ al posto di Reina, mentre Diao è pronto per la fase conclusiva della gara. Dossena sostituirà Goldaniga al centro della difesa.

Nel frattempo continuano le notizie di mercato, come quella prontamente smentita (dal diretto interessato) di Rashford e quella respinta dal Lione per Matic, che però continua a trattare con il Como per un triennale. Lo spagnolo under 21, Fresneda, dovrebbe domani svolgere le visite mediche, mentre il nome nuovo per la difesa è Maxence Caqueret, difensore centrale titolare del Lione: la valutazione è sui 15 milioni. Il Como ha virato sul francese dopo che Rafa Marin, ieri, ha manifestato la voglia di tornare in Spagna al Villareal. Il club cerca poi due punte dopo l’uscita di Cerri e quella probabile di Belotti. Fabregas, però, non vuole distrazioni e si concentra sulla Lazio: "Abbiamo lavorato una settimana in un ambiente ideale e siamo pronti a sorprendere la Lazio, come abbiamo fatto con Napoli e Inter, sul piano del gioco. Ma questa volta voglio anche il risultato. La Lazio gioca come noi, partendo bassa. I nuovi acquisti? Crediamo molto in Butez e Diao, loro li abbiamo studiati a lungo. Diao è molto giovane, ha fatto già un bel percorso al Betis, che è una squadra di prestigio in Spagna; pensiamo possa rappresentare il presente e il futuro del club. Butez ha già giocato stagioni di ottimo livello, disputando la Champions e vincendo il campionato, siamo molto contenti di questi nuovi arrivi".

(4-2-3-1): Butez; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone.

Enrico Levrini