Lunedì il derby a Bergamo. Belotti in difficoltà: zero gol e prima panchina. Fabregas lavora a un Como col “Gallo“ e Cutrone

Dopo il ritorno alla ribalta di Patrick Cutrone, al Como si attende anche il riscatto di Andrea Belotti, a seguito di due stagioni con poche luci e tante ombre fra Roma e Fiorentina, con sei gol in sessanta partite in due stagioni. Le quattro gare di campionato, quella di Coppa e le varie amichevoli, non hanno ancora mostrato il vero volto del bomber bergamasco di Calcinate, che lunedì sera potrebbe tornare in campo contro l’Atalanta, per un derby personale. Belotti non ha mai giocato nella Dea, ma è la prima volta che ci gioca contro con la maglia di una squadra lombarda.

Ha la piena fiducia dei compagni e dell’allenatore, ma sabato contro il Bologna, è partito per la prima volta dalla panchina. Fabregas ha infatti adottato un modulo con una sola punta, Cutrone. I tifosi, dal canto loro, iniziano ad essere perplessi su Belotti, che è stato il primo grande acquisto della società e che ha fatto a tutti respirare la vera aria di Serie A. "Non sono preoccupato per Bellotti - dice Fabregas - È abbastanza normale che un attaccante abbia degli alti e bassi nella carriera, bisogna sempre ricordare che è stato il centravanti della nazionale campione d’Europa e che ha sempre segnato tanti gol nel passato. Negli allenamenti dà sempre il massimo ed è di esempio ai giovani giocatori. Il calcio è così, un giorno nessuno parla di te, il giorno dopo fai due gol e diventi un fenomeno. Io sono tranquillo con lui, sono sicuro che tornerà".

Il problema di Fabregas riguarda la coesistenza con Cutrone in campo. Sono due giocatori diversi, il bergamasco può e sa giocare solo come punta centrale pura, mentre Patrick può agire come seconda, oppure alle spalle della punta centrale svariando sia a destra che a sinistra. Fabregas usa normalmente il suo solito 4-2-3-1, ma con il Bologna ha sperimentato anche un 4-3-3 puro, per poter far rendere al meglio Sergi Roberto e Perrone in mediana con Paz a sostenere Fadera e Strefezza sulle fasce e lanciare centralmente l’unica punta Cutrone. Per Belotti sembra non esserci più posto, in questo modulo, ma il tecnico lo ha rassicurato che cambierà spesso a seconda delle squadre da affrontare. Fabregas in attacco ha anche le carte Gabrielloni e Cerri da giocare. Lo iesino ha conquistato il cuore dei tifosi lariani portando il Como dalla serie D alla serie A e quando scende in campo la sua intensità si fa sentire. Per Belotti non sono tempi facili, sia per le condizioni di forma che per la concorrenza in casa. Enrico Levrini