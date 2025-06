MISSIONE A SIVIGLIA. Como in pressing su Jesus Rodriguez. Contatti col Benfica per Schjelderup

I dirigenti del Como sono partiti per Siviglia. Destinazione, il quartier generale del Betis. Missione, trattare sui giocatori chiesti da Fabregas. L’attenzione è concentrata su Jesus Rodriguez (nella foto), ma la clausola rescissoria di 30 milioni è ritenuta dai lariani troppo alta: si cerca un accordo per una cifra inferiore. Ma l’interesse del Como va anche verso il marocchino Ezzalzuoli e lo spagnolo Isco. Ci sono anche informazioni da scambiare sulla situazione di Antony, arrivato lo scorso anno a Siviglia in prestito dal Manchester United.

I lariani però non si stanno muovendo soltanto in Spagna: avviati contatti con il Benfica per l’esterno offensivo norvegese Andreas Schjelderup: in una stagione e mezza, tra campionato e Champions ha realizzato 4 gol e 8 assist. Nell’incontro con i portoghesi si cercherà di rinnovare il prestito o la cessione di Belotti, che però il Benfica non intende confermare a meno di un grosso sconto sul prezzo.

Intanto il Como non ha riscattato Ikonè, che ritorna a Firenze per essere definitivamente girato al Torino. Ora i lariani devono riuscire a sistemare 23 giocatori di proprietà, che la scorsa stagione hanno giocato in altre squadre, per evitare un affollamento il primo giorno di ritiro il 10 luglio.

