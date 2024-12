Nico Paz, talento del Como, sotto osservazione dell'Inter e di Zanetti

COMOLunedì sera a San Siro, fra tante stelle nerazzurre, ci sarà un osservato speciale. Che gioca però con la maglia del Como ed è talento puro, uno di quei predestinati pronti a salire sui palcoscenici prestigiosi del calcio europeo. Il giovanotto in questione è Nico Paz, argentino, per media voto il migliore centrocampista del campionato. Domenica scorsa per lui si è scomodato un illustre connazionale, il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti, in tribuna a Como fra tanti volti noti di Hollywood. C’è chi giura che l’ex capitano del Triplete nerazzurro non fosse lì come semplice spettatore, ma per studiare da vicino le qualità del 20enne fantasista, che contro la Roma ha pure segnato un gol nel recupero. Non è la prima volta che Zanetti si reca a Como, qualche settimana fa aveva presenziato alla cena benefica della sua Fondazione Pupi in riva al lago. In quell’occasione c’erano anche Nico Paz e Piero Ausilio, uomo-mercato dell’Inter e due chiacchiere con il ragazzo sono state fatte, per conoscersi.

La situazione contrattuale è ben nota: il Como lo ha preso per 6 milioni dal Real Madrid a titolo definitivo ma le “merengues“ hanno il diritto di “recompra“ (per 12 milioni) esercitabile fino al 2027. Nei giorni scorsi il ds del Como, Carlo Alberto Ludi ha però blindato il suo giocatore: "Non parte, resterà con noi a gennaio". Scelta giustissima. Per far crescere il ragazzo finito già sui taccuini della nobiltà del calcio continentale. Del resto Nico Paz in una intervista concessa a Dazn ha ribadito di trovarsi benissimo a Como: "Il passaggio dal Real Madrid è stato un grande cambiamento, in Spagna ho giocato prima in terza divisione e poi in prima squadra con i “blancos“. Adesso mi trovo in qualcosa di molto diverso, in uno spogliatoio di gente più grande, di livello, in un campionato di prima fascia. Per fortuna sono venuto qui con la mia famiglia, viviamo vicini e questo mi aiuta".

Nico Paz, che ha debuttato in Nazionale al fianco di Messi ("La miglior cosa che mi sia successa fin qui… poter condividere allenamenti, momenti e lo spogliatoio con il giocatore più forte della storia") ha spiegato anche qual è il suo “modello“: "Un giocatore che mi è sempre piaciuto è Dybala. È argentino, ho visto tanti suoi video. E anche adesso lo osservo tanto". Chiosa finale su Fabregas: "La cosa più importante che mi dà è la fiducia nel fare il mio calcio, mi fa stare tranquillo nel proporre il mio gioco, muovendomi per il campo senza buttare avanti il pallone. Mi ricordo molto di lui da giocatore, aveva tanta qualità, fra queste un ultimo passaggio incredibile. Mi ricordo il primo contatto con lui, in estate. Aveva contattato il mio papà che disse: ‘"Mi ha scritto Fabregas". Ed è stato speciale per me".

Giulio Mola