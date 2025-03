Pausa di campionato in Spagna. Ritiro a Marbella. Il Como prepara gli scontri diretti

Mini-ritiro sulla Costa del Sol per ricaricare le energie in vista del rush finale della stagione: in vista otto scontri diretti, oltre alla partita contro l’inter, l’ultima di campionato. Il Como è a Marbella, in Spagna, sfruttando la pausa per le nazionali. Ci resterà fino al 28 marzo, alla vigilia della partita in casa contro l’Empoli. Marbella è la meta preferita di Fabregas: "Sfruttiamo questi momenti per fare gruppo – spiega il tecnico spagnolo –, per conoscerci di più e lavorare sul campo. Dobbiamo solo migliorare, per questo finale di stagione. Abbiamo anche il tempo per trovare nuove soluzioni di gioco". E poi c’è un risvolto pratico: "Ho anche la necessità di far riposare i campi di Mozzate, messi a dura prova durante l’intenso lavoro invernale. Un campo perfetto aiuta anche a prevenire gli infortuni e a praticare il gioco che voglio". In vista della ripresa, Fabregas (squalificato per l’espulsione contro il Milan) dovrà trovare alternative a Nico Paz e Dele Alli, il primo squalificato perché in diffida (per “proteste nei confronti degli Ufficiali di gara”), il secondo per espulsione.

Il tecnico a Marbella dovrà fare a meno di sette giocatori convocati dalle rispettive nazionali. Mancheranno Paz e Perrone, che si uniranno all’Argentina per le qualificazioni ai Mondiali contro l’Uruguay (22 marzo) e il Brasile (26 marzo). Diao rappresenterà il Senegal contro il Sudan (22 e 25 marzo), Douvikas giocherà con la Grecia per le partite di Nations League contro la Scozia (20 e 23 marzo), mentre Fadera con il Gambia affronterà il Kenya e la Costa d’Avorio, Vojvoda con il Kosovo giocherà contro l’Islanda in Nations League. Non ci sarà neanche il giovane difensore Fellipe Jack: indeciso tra il Brasile e l’Italia, ha scelto gli azzurri e parteciperà alle qualificazioni a Euro U19 contro Lituania, Spagna e Francia.

Durante il ritiro spagnolo l’obiettivo è anche di riuscire a recuperare Van Der Brempt, reduce da infortunio e per la prima volta non convocato dalla nazionale belga e soprattutto Ivan Azon, il forte attaccante del Saragozza acquistato infortunato a gennaio e mai sceso in campo con i lariani. Centravanti titolare dell’Under 21 iberica, nella prima parte della stagione aveva segnato otto reti con il Saragozza.

Enrico Levrini