Prestazioni dei Giocatori: Ikoné e Fabregas Brillano nella Vittoria

BUTEZ 6,5. Forse poteva fare qualcosa sul primo gol, subito poi due grandi parate lo riabilitano.

VOJVODA 7. Sorpresa di giornata già contro l’Empoli ha fatto vedere il suo, oggi impreziosito da un gol da cineteca.

GOLDANIGA 6. Giornata con poco lavoro, non ha colpe sul gol incassato.

KEMPF 5,5. Sbaglia i tempi nei primi minuti non solo nel gol subìto, ma anche in un’altra azione pericolosa, poi si rimette in bolla.

VALLE 6,5. Fludifica come sempre e fa salire la squadra.

DA CUNHA 6,5. Meno brillante del solito, ma sempre una presenza importante.

CAQUERET 7. Il geometra oggi tirava righe perfette, ci mette lo zampino in due gol su tre.

IKONÉ 7,5. La prateria è il suo regno, si è capito perché giocava nel Psg.

PAZ 6. Meno brillante del solito, sbaglia anche due gol facili, non è da lui.

DIAO 7. In coppia col gemello Ikonè fa sempre male al Monza in ogni azione.

DOUVIKAS 6,5. Fa sempre paura al Monza con la palla ai piedi, sbaglia però un gol clamoroso.

All. FABREGAS 7,5. Rinuncia leggermente al suo credo calcistico e porta a casa la partita

Sostituzioni: Smolcic 6,5. Entra e dà la sostanza che mancava. Perrone 6,5. Cerca di contenere nel finale e lo fa bene. Sergi Roberto 6. Si vede che non è ancora recuperato. Strefezza 6. Non fa male. Engelhardt sv.

Voto squadra 7.

Enrico Levrini