QUI COMO. Adesso la priorità sono le cessioni: si lavora soprattutto per sfoltire l’attacco

Il Como protagonista di questo mercato invernale, a poche ore dalla chiusura, può riservare altre sorprese. La squadra è completamente rivoluzionata, con l’arrivo di sette nuovi giocatori, (Goldaniga, Ballet, Braudoner, Strefezza, Nsame, Gioacchini e Fumagalli), ma per completare l’opera si cerca ancora un esterno difensivo destro e un centrocampista interditore. Per il centrocampo si sta concretizzando uno scambio con la Sampdoria fra Valerio Verre e Daniele Baselli, con un conguaglio da parte del Como, verso la società genovese.

Nelle ultime ore bisognerà risolvere alcune cessioni per sfoltire l’ampia rosa, ne sono già state fatte sette, l’ultima lo spagnolo Alex Blanco è finito alla Reggiana, ora bisogna piazzare il difensore Matteo Solini in qualche squadra di Serie C. Poi c’è un’abbondanza in attacco che potrebbe portare il prestito fino a giugno, di Fumagalli appena arrivato dalla Giana o di Gabrielloni (nella foto). Con l’arrivo di Gabriel Streffezza, che può giocare come seconda punta, gli attaccanti di valore sono ben sei, per due maglie. Per quanto riguarda l’esterno di destra dopo la partenza di Vingnali, è rimasto solo Cassandro, anche perché Ballet è un esterno offensivo e si sta cercando un giocatore in quel ruolo, ma non filtrano indiscrezioni, che possono concretizzarsi nelle prossime ore.

Enrico Levrini