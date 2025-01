Qui como. Dele Alli ha firmato fino a giugno 2026. Fabregas blinda Paz: "Resterà con noi»

Cesc Fabregas sta sempre più prendendo confidenza con l’ambiente del Como. Nella conferenza stampa di ieri, a due giorni dalla sfida casalinga all’Udinese, il tecnico ha parlato più del progetto dei lariani che della prossima gara. "Stiamo costruendo qualcosa di molto importante, un progetto con grande futuro - afferma -. I tifosi lo hanno capito, quando abbiamo perso in casa contro il Milan siamo andati sotto la curva e ci hanno incitato. Questo vuol dire che siamo sulla strada giusta, mancano solo i punti".

L’allenatore chiarisce anche due situazioni molto importanti, quelle di Nico Paz e Dele Alli: "Nico è un giocatore del Como, punto e basta, se il Real Madrid lo vuole comprare lo deve pagare, ma lui non si muove da qui - dice -. Stiamo costruendo e investendo su giovani talenti per creare un Como sempre più forte nei prossimi tre anni, ora però bisogna pensare solo alla salvezza. Dele Alli? Mi è stato affidato dalla società per recuperarlo, sta lavorando con la squadra, ma per ripotarlo ai tempi del Tottenham ci vuole pazienza".

Dopo la conferenza è circolata la notizia, non ancora confermata dalla società, che il giocatore ha firmato fino a giugno 2026, con opzione per l’anno successivo. Nel frattempo c’è anche il resto del mercato. "Stiamo visionando tanti giocatori, ma gli attaccanti li abbiamo già - dice ancora Fabregas -. Ansu Fati era un obiettivo di questa estate, ora non siamo interessati, ma arriverà sicuramente qualcuno".

Enrico Levrini