Qui Como. Sanchez e Sensi: svincolati di lusso nel mirino di Fabregas

Il primo acquisto per la Serie A è arrivato qualche giorno fa. Peter Kovacic, difensore slovacco del 2001. Non sarà ovviamente l’ultimo, il mercato è agli albori per tutti e prima di arrivare alle mosse importanti si aspetteranno almeno un paio di date: la metà di giugno, quando sarà chiaro chi sarà stato riscattato dagli eventuali prestiti e chi no e la fine del mese in cui molte società chiuderanno i bilanci. Il che non significa che sulle sponde del lago non ci si stia muovendo. Soprattutto sul mercato degli svincolati, che offre nomi di grido. Nei giorni scorsi è balzato agli onori delle cronache quello di Alexis Sanchez, amico di vecchia data di Fabregas: vive a Como e vorrebbe restare ancora in Europa, anche se il River Plate potrebbe farsi avanti dal Sudamerica. È reduce da un contratto scaduto con l’Inter, in cui guadagnava 2,5 milioni di euro a stagione: il matrimonio si potrà fare solo abbassando le pretese. Svincolati sono anche Stefano Sensi (sempre dall’Inter) e Loris Karius, che sarebbe ben felice di accasarsi in Italia, dove vivono la figlia e la futura moglie Diletta Leotta, ma i lariani non vorrebbero sconvolgere le gerarchie che in porta vedono davanti Semper, reduce da diverse stagioni in continuo crescendo. M.T.