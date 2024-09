Qui Como: via libera per la capienza dello stadio Sinigaglia a 10.584 spettatori. Il gioiello Nico Paz ha già “stregato“ Fabregas

Festeggerà tra pochi giorni 20 anni Nico Paz, il giovanissimo talento “scuola Real“ approdato sulle rive del lago lo scorso 25 agosto e già inseritosi positivamente nella squadra allenata da Cesc Fabregas, nonostante le due sconfitte nelle prime tre partite. Dopo il buon esordio a Cagliari, anche lunedì sera in casa dell’Udinese il centrocampista è entrato in campo mostrando qualità e personalità, doti che hanno convinto la proprietà dei lariani a puntare su di lui. Paz, che l’anno scorso aveva fatto la spola tra prima squadra delle “merengues“ (debuttando in Champions League e realizzando il gol vittoria contro il Napoli nella fase a gironi) e Castilla, è stato infatti acquistato a titolo definitivo per 6,5 milioni di euro (più un 50% in favore del Real Madrid in caso di futura cessione e l’accordo tra i club prevede anche una clausola di recompra a favore di Blancos). A dimostrazione di quanto il Como creda nelle potenzialità del giocatore c’è il contratto quadriennale offerto al talentuoso spagnolo naturalizzato argentino. "C’è stato grande interesse per Nico da parte di altri club e non è una sorpresa - disse Fabregas dopo l’ingaggio del calciatore -. Ogni minuto che gli è stato concesso in campo la scorsa stagione, con alcuni dei migliori giocatori del mondo, l’ha sfruttato per dimostrare il suo valore e ha avuto un impatto importante. È un talento entusiasmante, mancino, ottimo come esterno e anche al centro; non vedo l’ora di lavorare con lui". E Nico Paz sul campo sta rispondendo con grande entusiasmo, in attesa di una maglia da titolare e del debutto al Sinigaglia contro il Bologna, il prossimo 14 settembre (ieri il via libera per la capienza stadio a 10.584 spettatori). "Per me è un passo in avanti nella mia carriera e sono molto entusiasta di partecipare a questo progetto", le parole dell’ex Real Madrid, lanciato nella Liga da Carlo Ancelotti. Non solo un mancino “educato“: Nico Paz è sempre parte attiva del gioco (si esalta al centro ma può adattarsi anche a destra) , soprattutto può diventare l’uomo dell’ultimo passaggio. E poi occhio alle punizioni... Giulio Mola