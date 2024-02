Roberts accende il Como: "A Palermo per dominare"

Sfida promozione questo pomeriggio, al Barbera di Palermo alle ore 16.15, fra i rosanero e il Como. I lariani cercheranno di fare il colpaccio dopo le due vittorie consecutive, grazie ai gol di Strefezza. Mister Roberts avrà a disposizione tutta la rosa tranne Cutrone. Anche Odenthal rientra nel gruppo, dopo la riduzione della squalifica da tre a due giornate. I siciliani saranno senza Desplanches e Lucioni infortunati. Il rientro di Odenthal crea un ballottaggio fra lui e Goldaniga al centro della difesa, con probabile preferenza per il secondo. Il resto della formazione, vittoriosa nel derby con il Brescia, sarà riconfermata, con l’unico dubbio a centrocampo fra Kone e Abildgaard, con il primo favorito.

In attacco sono in quattro a lottare per una maglia: Gabrielloni (foto), Nsame, Fumagalli e Gioacchini. Percentuali alte per Gabrielloni. "La sfida con il Palermo è complicata. Giocare davanti a un grande pubblico è esaltante e tirerà fuori il meglio di noi. La rosa a completa disposizione mi permette più soluzioni – le parole di Roberts – rimanendo sempre altamente competitivi. Anche se su un campo difficile dobbiamo essere dominanti e padroni del gioco".

(4-2-3-1): Semper; Curto, Goldaniga , Barba, Ioannou; Kone, Bellemo; Strefezza, Verdi, Da Cunha; Gabrielloni. All.: Roberts.