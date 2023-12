Serie B. Il Como cerca rinforzi in attacco. Puscas e Mulattieri sul taccuino

Mancano poche ore all’apertura del mercato e il Como secondo in classifica, seguendo le ambizioni della società vuole rinforzarsi. Punti veramente deboli nella squadra non ci sono, ma se si vuole la A diretta e una volta promossi impostare la squadra per una salvezza tranquilla, bisogna assolutamente migliorare. Prima di tutto bisogna chiarire che tipo di gioco si vuole praticare, Fabregas non ha mai messo in campo in sei partite la stessa formazione o modulo precedente, che da oggi in avanti condividerà con il nuovo allenatore Roberts. Il duo sembra orientato a giocare con tre difensori e due punte, con il centrocampo che può variare di partita in partita. Gli allenatori lavoreranno su questo modulo in questi giorni di pausa e nel ritiro di Marbella in Spagna dal 3 al 7 gennaio, dove si giocherà un amichevole e si proveranno alcuni nuovi giocatori, provenienti da campionati esteri. I lariani hanno sempre giocato con una sola punta, l’inesauribile Patrick Cutrone, ogni tanto spalleggiato da Gabrielloni. La dirigenza è alla ricerca di un attaccante, si fa il nome di Puscas del Genoa, su cui c’èè anche il Bari e quello di Mulattieri che sta giocando poco a Sassuolo. Arriverebbe in prestito, formula che la società non gradisce molto. Luca Vignali ritornerebbe volentieri a La Spezia, città natale dove ha giocato da titolare in A e altre 4 stagioni di B, ma il Como deve trovare un esterno di pari valore. Le caselle di mercato da riempire a centrocampo sono diverse, un playmaker davanti alla difesa e un mastino recupera palloni, più un esterno destro. Potrebbero arrivare tutti dal mercato estero francese o spagnolo, dove si sta muovendo anche l’altro azionista del Como Thierry Henry, sempre più coinvolto nella società lariana. Sul piede di partenza numerosi giocatori fra cui Blanco, Scaglia, Arrigoni, Mustapha, che potrebbero andare in prestito in B o C.

Enrico Levrini