Serie B. Il Como rincorre la promozione. Fabregas: "C’è la giusta mentalità»

Continua la rincorsa del Como verso i primi due posti. Domenica i lariani hanno rosicchiato altri due punti al Parma e tre al Venezia, portandosi a soli due punti dalla promozione diretta. Per chi vive fuori dall’ambiente Como, può sembrare qualcosa di inatteso, ma la società ad inizio anno aveva due chiari obiettivi: la Serie A e un nuovo stadio. Da parte del Como c’è anche la cabala: il grande ciclo lariano degli anni ’80 è iniziato proprio quaranta anni fa, nella stagione 1983 1984, quando fu promosso in Serie A. In una decade otto campionati di A e due di B.

Risultati non facili da ripetere, ma a Como ci stanno provando. Mandato via Longo, perché aveva risultati leggermente sotto le attese, è arrivato Fabregas che ha realizzato 10 punti in 4 partite facendo decollare la squadra. Per ora il gioco spettacolore non si è ancora visto, ma la squadra guadagna punti con grinta e volontà, quello che serve in serie B, basandosi su una gran difesa e sulla prestazione dei singoli, da Verdi a Cutrone, per finire all’eterno Gabrielloni, domenica al 57° gol in maglia azzurra.

La proprietà indonesiana ha promesso ulteriori rinforzi, nel mercato di gennaio, per tentare il grande salto verso la A, con giocatori più funzionali agli schemi voluti da Fabregas. Il Como non ha un modulo fisso e questo può mandare in confusione gli avversari; la difesa gioca a tre o a quattro, per non parlare del centrocampo, che passa da cinque a tre nel corso della partita, o dell’attacco alcune volte alla spagnola con tre trequartisti, altre con due punte e un trequartista.

Il calendario del Como ora però non è fra i più agevoli. Sabato è atteso a Brescia per un derby molto sentito, poi l’ antivigilia di Natale ci sarà il big match contro il Palermo, per chiudere poi l’anno nel boxing day a Cosenza. Queste tre partite diranno se il Como veramente può aspirare alla promozione. "Le partite da qui a Natale sono fondamentali", ha spiegato Cesc Fabregas

"Le considero tre finali, non è facile parlare di classifica adesso, mancano troppe partite. Contro il Modena, non abbiamo giocato benissimo, ma ormai abbiamo acquisito la giusta mentalità vincente ed è importante. In difesa non siamo stati perfetti come al solito, ma nell’uno contro uno siamo i migliori. Non stiamo giocando come il Manchester City, ma stiamo vincendo, dobbiamo solo lavorare per migliorare la qualità del nostro gioco. Per il bel gioco ci vuole pazienza, è un processo molto lungo, che poi durerà negli anni come vuole la società. Gabrielloni dà tutto in campo, quando entra in corsa spacca la partita, è una qualità che pochi giocatori hanno. Va usato nel momento giusto".

Proprio il diretto interessato Alessandro Gabrielloni ha commentato invece così il gol partita di domenica: "Segnare ed esultare sotto la propria curva è una grande felicità siamo una squadra che non molla mai fino alla fine e abbiamo la giusta mentalità".

Enrico Levrini