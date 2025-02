Sfida in trasferta al Bologna. Como, subito i nuovi: Valle e Ikoné in panchina

Un Como in emergenza cercherà, stasera a Bologna alle 20.45, di ripetere la bella prestazione dell’andata, quando pareggiò 2-2 dopo essere stato avanti 2-0. I lariani hanno fuori praticamente tutta la difesa. Moreno e Kempf sono infortunati e non ci saranno per almeno due settimane, ma Fabregas non si scoraggia: "Contro l’Atalanta, con la difesa in emergenza, abbiamo fatto molto bene. Engelhardt si è ben adattato in quella posizione e Felipe Jack, nonostante la giovane età, ha tenuto il campo senza problemi. È stato un esperimento che ha funzionato e questo fa crescere la mia consapevolezza di allenatore e la fiducia mia nei ragazzi". Dovrebbe quindi essere riproposta la retroguardia vista coi bergamaschi, con la coppia centrale Goldaniga-Dossena. C’è invece abbondanza in mediana, Perrone e Da Cunha sembrano essere in vantaggio su Caqueret. Nella ripresa potrebbero fare una comparsata anche i due nuovi acquisti convocati per la partita, Alex Valle e Jonathan Ikonè. Rimane sempre l’enigma del centravanti, dovrebbe partire dal 1’ Cutrone, altrimenti ci sarà un “falso nove“ come Strefezza. "Non sempre giocherò con il centravanti - continua l’allenatore spagnolo - deciderò di partita in partita a seconda dell’avversario. Il Bologna ha esperienza e forza fisica, possiamo batterlo col lavoro sugli esterni. Ne stiamo cercando sul mercato tra chi può far male per tutti i 90’". Proprio dal Bologna, negli ultimi giorni del mercato invernale, potrebbe arrivare Stefan Posh, che sembrava aver chiuso la trattativa con l’Hoffenheim per trasferirsi in Germania, salvo restare in Emilia quando la stessa è sfumata. Il Como si inserito, ma intanto, è molto vicino al 24enne Ivan Smolcic del Rijeka.

Probabile formazione (4-2-3-1): Butez; Engelhardt, Goldaniga, Dossena, Jack; Perrone, Da Cunha; Diao, Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.Enrico Levrini