Sinigaglia esaurito per il Como. Fabregas punta sull’ex: confermato Belotti

Partita tra deluse, oggi alle 18 fra Como e Roma. Le due squadre stanno giocando sotto le loro aspettative. Si trovano nella colonna destra della classifica, insieme ad altri team, racchiusi in pochissimi punti. I lariani, anche dopo il pareggio di Venezia, devono fare i conti con gli infortunati. "Sala si è fatto male nell’ultima partita e non abbiamo sostituti in quel ruolo, posso scegliere adattandone uno fra Iovine e Goldniga, che mi dà maggiore sicurezza in fase difensiva - analizza Fabregas -. A centrocampo Sergi è pronto, ma ha solo 10/15’ nelle gambe, lo metterò alla fine e spero di fargliene giocare 60’ contro l’Inter".

In mediana dovrebbero partire Mazzitelli e Da Cunha, ma anche Egelhardt ha qualche chance di iniziare. "Il giovane tedesco è un investimento della società, sta crescendo di partita in partita, e sta sostituendo bene Perrone. A centrocampo mancano per infortunio giocatori che recuperano palla e fanno ripartire l’azione. Spero di recuperare presto e completamente Sergi e Kone", risponde il tecnico. Non si cambia il modulo e in attacco partirà Belotti al posto di Cutrone. "Andrea è un attaccante di razza, sta ritrovando la via del gol e ci sarà utile, contro i suoi ex compagni - prosegue Fabregas - Ranieri? Affrontare le sue squadre non è mai facile, con il Chelsea feci due gol al Leicester allenato da lui, ma poi vinsero il campionato. Io sono un giovane allenatore, lui ha grandissima esperienza ed è riuscito a migliorare la Roma di inizio stagione. Ho visto la loro partita in Coppa, contro il Braga, ed era una Roma diversa dal solito. Noi per vincere dovremo entrare con uno spirito battagliero dal 1’, sarà decisiva la mentalità".

Il Sinigaglia sarà completamente esaurito, la Roma non ci gioca dal 1989, la partita disputata nel 2003 fu sul neutro di Piacenza, per la squalifica del campo dei lariani. In quella occasione esordì in serie A De Rossi, mentre Falcao giocò la sua prima partita in Italia, proprio contro il Como al Sinigaglia il 14 settembre del 1980.

(4-2-3-1) : Reina; Van Der Brempt, Dossena, Kempf, Goldaniga; Mazzitelli, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Belotti.