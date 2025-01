Sold out per l’anticipo (ore 15). Domani al Sinigaglia l’atteso derby col Como

Sarà ancora una volta sold out il Singaglia, domani alle ore 15, per il derby lombardo tra Como e Atalanta. Esauriti i 10.584 posti, massima capienza concessa allo stadio lariano. Gli abbonati comaschi sono 7.500, mentre per i tifosi atalantini sono stati riservati 700 biglietti. Ieri, ne erano rimasti in vendita una trentina, ma nel primo pomeriggio "secondo quanto comunicato dal Como 1907, i biglietti del settore ospiti sono esauriti", ha reso noto la società nerazzurra. Al Gewiss era finita 3-2 per la squadra di Fabregas che aveva conquistato la prima vittoria in Serie A: in gol Zappacosta, Strefezza, Kolasinac (autorete), Fadera e Lookman (rigore). Problemi in difesa per i padroni di casa: Goldaniga squalificato, Van der Brempt e Moreno infortunati, si spera nel recupero di Sergi Roberto che rientrerebbe nel ruolo di esterno basso. Abbondanza, invece, alle spalle di Cutrone: aspettando Dele Alli, Nico Paz è rientrato con l’Udinese e anche Fadera, Diao e Strefezza scalpitano. R.S.