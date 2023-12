(S)punti di vista. Modello Sassuolo: grandi progetti dal piccolo budget

D’Eri

I fratelli Hartono vogliono sbarcare in Serie A con un Como bello e concreto. E vogliono farlo al più presto, senza spese folli ma puntando ad una crescita sostenibile del club dentro e fuori dal campo. Un po’ modello Sassuolo, per intenderci. Questo l’obiettivo dei due fratelli Robert e Michael Hartono, entrambi poco oltre il 60° posto nella top 100 degli uomini più ricchi al mondo secondo Forbes con un patrimonio che sfiora i 49 miliardi di dollari (!), che nell’aprile del 2019 hanno acquistato il Como portandolo dalla Serie D alla Serie B.

I fratelli indonesiani hanno investito già molto, anche nel moderno centro sportivo di allenamento a Mozzate, e in estate hanno riaffermato la loro voglia di Serie A. Questo step permetterebbe agli Hartono, desiderosi di far crescere il brand Como anche attraverso l’ammodernamento dello stadio Sinigaglia per produrre business attraverso negozi e esercizi commerciali, di completare l’opera. La proprietà, la più ricca del calcio italiano, vuol approdare nella massima serie ma vuol farlo vedendo giocare bene la squadra. E così, poche settimane fa, non ci ha impiegato molto a silurare mister Longo, con il Como al 6° posto ma incapace di produrre "un bel calcio propositivo", e a promuovere Cesc Fabregas, ex asso della nazionale spagnola e, fra le altre di Barcellona, Chelsea e Arsenal con le quali ha vinto praticamente tutto, che, dopo aver terminato la carriera l’anno scorso proprio al Como, stava allenando la Primavera del club lariano.

Il tecnico catalano avrà un compito non facile: provare a raggiungere la Serie A proponendo un calcio spettacolare. Per ora Cesc è partito bene: 7 punti in 3 incontri con due successi, il 2-1 in casa contro la FeralpiSalò e l’1-0 in trasferta col Sudtirol, e un pareggio, lo 0-0 casalingo nel derbissimo col Lecco, e terzo posto in classifica a meno 5 da Parma e Venezia. Per il bel gioco, invece, bisognerà attendere… ma gli Hartono e i tifosi del Como sono convinti che Fabregas, cresciuto a pane e tiqui-taqa nella cantera del Barcellona, sia l’uomo giusto per portare il Como in A… con un gioco spettacolare.