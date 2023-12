Tra Como e Palermo è un pareggio spettacolare:3-3

Como, 23 dicembre 2023 – Spettacolare pareggio fra Como e Palermo per 3 a 3, dopo un primo tempo sotto tono la partita esplode nella ripresa, con 5 reti.

Fabregas rivoluziona il centrocampo per le assenze e fa partire Baselli e Cassandro, escludendo Verdi. Il Palermo inizia subito in pressing e si rende pericoloso al 1’ con un colpo di testa di Marconi. I siciliani vanno in vantaggio al 17’, i lariani si fanno sorprendere in contropiede a partire dalla metacampo avversaria, Gomes lancia a sinistra per Brunori, che con una finta lascia proseguire per Di Francesco, che solo davanti a Semper, lo batte di piatto destro. Il Como non tira mai in porta, ci pensa ancora il Palermo al 27’, con gran tiro da fuori di Insigne, deviato da Semper sulla traversa. A fine primo tempo, tiro di Sala, Pigliacelli para ma è fuorigioco, azione simbolo di un Como impalpabile nel primo tempo. Pareggio immediato del Como a inizio ripresa, tacco di Da Cunha che libera destra Curto, cross immediato per Cutrone, che di testa infila Pigliacelli. Al 10’, Di Francesco, cerca di sorprendere ancora in Como in contropiede, ma il suo tiro è debole centrale. Si sveglia il Como, incursione a destra di Da Cunha, al 13’ per Chajia al centro il suo tiro viene parato con difficoltà da Pigliacelli. Como in vantaggio al 14’, Curto si fa tutta la fascia, resiste a due cariche, mette un cross basso per Gabrielloni, che di destro implacabile trafigge Pigliacelli. Pasticcio difensivo del Como nell’area piccola, su traversone di Brunori, dopo un batti e ribatti in ara arriva Di Francesco che spara su Semper, che devia sopra la traversa. Dal corner nasce il pareggio del Palermo, Segre anticipa Curto in area e di testa, manda alle spalle di Semper. I siciliani tornano in vantaggio al 37’, punizione da sinistra di Graves di testa anticipa Odenthal e Curto e mette alle spalle di Semper. La partita sembra finita, ma per un pugno in pancia in area di Marconi a Curto al 44’, il difensore dopo consulto al var viene espulso e assegnato rigore al Como. Batte Verdi spiazzando, Pigliacelli è 3 a 3. Ma non è finita, nel recupero altro cross di Curto, da destra colpo di testa di Cerri, miracolo di Pigliacelli che respinge su Sala che prende il palo esterno.

COMO-PALERMO 3-3 (0-1)

Marcatori: Di Francesco al 17' pt; Cutrone al 1', Gabrielloni al 13', Segre al 18', Graves al 37', Verdi (rigore) al 47' st.

COMO (4-2-3-1): Semper 6,5; Curto 6, Odenthal 5,5, Solini 6, Sala 7; Abildgaard 6, Bellemo 6; Cassandro 5 (dal 1' st Chajia 6,5), Baselli 5 (dal 1' st Gabrielloni 7), Da Cunha 7 (dal 40' st Verdi sv); Cutrone 7 (dal 40' st Cerri sv). A disposizione: Vigorito, Iovine, Blanco, Arrigoni, Rispoli, Ronco, Vignali, Mustapha. All. Fabregas 6.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6,5; Graves 6,5, Nedelcearu 6, Marconi 6, Lund 5,5 (dal 1' st Aurelio 6); Segre 6,5, Gomes 7 (dal 32' st Stulac sv), Henderson 6 (dal 24' st Vasic 7); Insigne 6,5 (dal 40' st Mateju sv), Brunori 7, Di Francesco 7 (dal 24' st Di Mariano 6,5). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Mancuso, Buttaro, Soleri, Valente. All. Corini 6,5.

Arbitro: Pairetto di Nichelino 6,5.