UNA SFIDA EQUILIBRATA. Retegui raddrizza l’Atalanta con una doppietta. Nico Paz illude il Como, la Dea consolida il terzo posto

ATALANTA

(3-4-2-1): Butez 6; Dossena 5.5, Kempf 5 (29’st Belotti sv), Moreno 6 (26’pt Fellipe Jack 6); Engelhardt 5.5, Perrone 6 (23’st Caqueret 6), Da Cunha 5.5, Fadera 6.5; Diao 5, Nico Paz 7; Strefezza 6 (23’st Cutrone 6). Allenatore: Fabregas 6.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Scalvini 6 (10’st Brescianini 7), Djimsiti 6.5, Kolasinac 6; Cuadrado 5.5 (10’st Ruggeri 6), de Roon 6 (1’st De Ketelaere 6.5), Ederson 6.5, Zappacosta 5.5 (1’st Bellanova 6.5); Samardzic 6; Retegui 7.5, Lookman 6 (33’st Toloi sv). Allenatore: Gasperini 7.

Arbitro: Pairetto di Nichelino 5.5.

Reti: 30’pt Nico Paz; 11’ e 25’st Retegui.

Note: ammoniti: Lookman, Fellipe Jack, Brescianini, Samardzic, Cutrone. Angoli: 5-4 per l’Atalanta. Recupero: 2’; 4’.

Prima vittoria dell’anno anche in campionato per l’Atalanta, che rimonta in casa del Como grazie alla doppietta di Mateo Retegui nel secondo tempo, dopo un gran gol di sinistro di Nico Paz che aveva portato in vantaggio i lariani. Con questi gol Retegui raggiunge quota 16 in campionato, per i nerazzurri si tratta della vittoria numero 14. Al Como rimane la soddisfazione di aver prodotto bel gioco e fatto paura alla band di Gasperini.