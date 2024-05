Conference League: 1-1 a Bruges, Italiano per il secondo anno di fila arriva all’ultima sfida per il trofeo. Super Fiorentina oltre la sfortuna: con Beltran vola ad Atene

BRUGES

BRUGES (4-3-3): Mignolet 6; Sabbe 6, Ordonez 6.5, Mechele 5,De Cuyper 6.5; Vanaken 7, Odoi 6 (41’ st Nusa sv), Vetlesen 5.5 (25’ st Zinckernagel 6); Skoras 5.5 (41’ st Nielsen sv), Thiago6.5, Jutgla’ 6. Allenatore: Hayen 6

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano 6.5, Dodo’ 7, Milenkovic 6,Martinez Quarta 5.5, Biraghi 5.5; Arthur 5 (26’ st Duncan 6),Mandragora 6; Gonzalez 6.5, Beltran 7 (45’ st Ranieri sv), Kouame’6.5; Belotti 5.5 (25’ st Nzola 6.5). Allenatore: Italiano 6.5

Arbitro: Meler (TUR) 6.5

Reti: 20’ pt Vanaken, 40’ st Beltran (rig)

Note: espulso al 49’st Odoi (nel frattempo sostituito) per somma di ammonizioni. Ammoniti: Ordonez, Thiago, Vetlesen, Mechele, Milenkovic, Dodo’, Nzola, Italiano, Odoi. Angoli: 3-7. Recupero: 1’ pt, 7’ st.

Pali, sofferenza, un rigore. Ed è festa viola. La Fiorentina è in finale di Conference League, per il secondo anno consecutivo. La squadra di Vincenzo Italiano strappa in Belgio la qualificazione con un pareggio a lungo inseguito sul campo del Brugge, un 1-1 arrivato su rigore e che chiude i conti grazie alla vittoria per 3-2 della settimana scorsa a Firenze. Finale meritata, anche se la maledizione di tre pali – due di Kouamé – ha fatto tremare a lungo i tifosi fiorentini, e nonostante la sofferenza di tratti della partita. La Fiorentina è infatti partita col freno tirato, commettendo troppi errori, poi la superiorità tecnico-tattica è venuta fuori fino al dominio finale, con tante occasioni sprecate e la parata salva risultato di Terracciano in pieno recupero. Alla fine il rigore trasformato dall’argentino Beltran ha scacciato la paura dopo il gol di Vanaken e ha permesso ai viola di conquistare la finale di Atene dove affronterà la vincente tra Aston Villa e Olympiacos, sfida di stasera alle 21.