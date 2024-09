Guida alla prima giornata di Conference League: la Fiorentina contro i New Saints

Milano, 30 settembre 2024 – Riparte anche la Uefa Conference League, riparte il sogno della Fiorentina di portare a casa la coppa. A Raffaele Palladino la società chiede quell'ultimo passo che è mancato al suo predecessore Vincenzo Italiano: due volte consecutive in finale e sempre sconfitto. Questa settimana, oltre a Champions ed Europa League, torna anche la terza competizione europea per club, con un programma ricchissimo dato il nuovo formato. Esattamente come le "sorelle" Champions ed Europa League, anche per la Conference si è passati alla classifica unica con tutti e 36 i club che dovranno disputare sei partite (3 in casa e altrettante in trasferta) e, al termine della prima fase, le prime otto andranno agli ottavi di finale, mentre le squadre dal 9° al 24° posto del girone unico giocano un turno preliminare per accedere agli ottavi di finale.

Per l'Italia, esattamente come gli anni passati, ci sarà la Fiorentina del neo tecnico Raffaele Palladino che, dopo essersi qualificata con qualche brivido battendo ai rigori l Puskas Akademia, dovrà incontrare: in casa il Lask, i New Saints e il Pafos e in trasferta l'Apoel, il Vitoria Guimaraes e il San Gallo. Un sorteggio morbido, considerato che nel raggruppamento è presente anche il Chelsea. Tra tutte le 36 squadre i Blues di Maresca e la Fiorentina sono le più temibili, ma attenzione anche a Rapid Vienna e i portoghesi del Vitoria Guimaraes, squadre di spessore in questa competizione ma, ovviamente, qualche gradino sotto Fiorentina e, soprattutto, Chelsea.

Esordio al Franchi per la Fiorentina contro i The New Saints

La prima partita della Fiorentina è in programma giovedì 3 ottobre alle ore 21 contro i gallesi del The New Saints. Proprio il tecnico degli ospiti Craig Harrison, in conferenza stampa, ha sottolineato quanto importante sia per un club come quello gallese una sfida di questo genere: "La Fiorentina ha grande qualità e un pedigree da top del calcio europeo; per noi sarà una serata speciale, prestigiosa, in cui cercheremo di coinvolgere tutti. Chi è della mia generazione associa alla Fiorentina grandi calciatori come Batistuta. Sarà un'occasione speciale poter iniziare il nostro cammino europeo con questa bella trasferta". Al momento, la squadra di Harrison è quinta nella Premier League gallese con 15 punti dopo le prime sette giornate (5 vittorie e 2 sconfitte). I The New Saints (il cui nome completo sarebbe: The New Saints of Oswestry Town & Llansantffraid Football Club) sono una squadra relativamente giovane, fondata nel 1959 e che vanta ben 16 campionati gallesi (nessuno come loro) e 9 coppe del Galles. Inoltre, nella storia dei The New Saints ci sono anche 13 partecipazioni in Champions.

Dall'altra parte, la Fiorentina arriva dopo il pareggio 0-0 nel derby contro l'Empoli. Nel match del Castellani Raffaele Palladino le ha provate tutte, cambiando anche modulo in avvio con quattro dietro e non il suo solito 3-4-2-1, ma non c'è stato nulla da fare. Vani gli attacchi di Gudmundsson e Colpani, non incisivi dalla panchina Sottil, Ikoné e Beltran, tornato in campo dopo quasi un mese dall'ultima volta. Gli unici a provarci continuamente Moise Kean e Christian Kouamé che, per l'occasione, era capitano (data l'assenza di Biraghi). Alla squadra di Palladino è mancata cattiveria sotto porta e, al Franchi, contro i gallesi servirà necessariamente ritrovare la vittoria e il sorriso. Lato formazione, potrebbe esserci Terracciano in porta dal primo minuto, mentre Sottil scalpita in attacco, proprio come Beltran. Si rivedrà Biraghi in difesa, con Richardson in mezzo assieme a uno tra Cataldi e Bove (resta in dubbio Mandragora).

Il calendario della prima giornata di Conference League

Di seguito tutto il primo turno della Conference League.

Mercoledì 2 ottobre ore 16:30

Vitoria Guimaraes - NK Celje

Istanbul Bsaksehir - Rapid Vienna

Giovedì 3 ottobre ore 18:45

Astana - Backa Topola

Heidenheim - Olimpija Ljubljana

Cercle Brugge - San Gallo

Omonia - Vikingur

Noah - Mlada Boleslav

Molde FK - Larne

Dinamo Minsk - Hearts

Legia Varsavia - Betis Siviglia

Giovedì 3 ottobre ore 21:00

Shamrock Rovers - Apoel

Lugano - HJK

Petroclub - Pafos

LASK - Djungarden

Borac Banja Luka - Panathinaikos

Chelsea - Gent

Copenhagen - Jagiellonia Bialystok

FIORENTINA - The New Saints

Dove vedere la Conference League

La sfida tra la Fiorentina e i The New Saints, così come tutta la Uefa Conference League, è una esclusiva Sky. Dunque, si potrà vedere solo sottoscrivendo un abbonamento al satellite. Anche in questo caso le gare saranno trasmesse o singolarmente oppure inserite in una Diretta Gol. L'alternativa in streaming è data sia dall'app Sky Go (occorre però essere abbonati a Sky) oppure quella di Now. In particolare, in questa prima giornata, la sfida tra Fiorentina e i The New Saints, sarà trasmessa su Sky Sport ai canali: Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 253, Sky Sport 4K (canale 213).