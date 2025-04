Conference League in tv: guida completa al ritorno dei quarti. Partite, orari e dove vederle

Roma, 16 aprile 2025 – Domani ci sarà il ritorno dei quarti di finale di Conference League, che ci sveleranno quali squadre saranno qualificate alle semifinali, con l'andata in programma per il 1° maggio. Giovedì scorso, la Fiorentina ha fatto il suo dovere, superando 2-1 l'NK Celje in trasferta grazie ai gol di Ranieri e Mandragora. La rete di Delaurier-Chaubet al 68' ha riacceso le speranze degli sloveni, ma al termine della sfida Palladino e i suoi sono usciti vincitori, perciò domani potranno accontentarsi anche solo di un pareggio. Nelle altre gare, il Chelsea ha già un piede e mezzo in semifinale dopo il successo per 3-0 in trasferta contro il Legia Varsavia: domani a Stamford Bridge deve semplicemente amministrare il vantaggio, mentre è ancora tutto aperto tra Rapid Vienna e Djurgarden, anche se gli austriaci hanno a disposizione due risultati su tre dopo l'1-0 di giovedì scorso. Il Betis ha vinto 2-0 in casa contro lo Jagiellonia, domani in Polonia dovrà semplicemente difenedere il risultato.

Fiorentina – NK Celje

La viola sarà impegnata domani alle 18:45 al Franchi. La gara di andata è stata decisamente positiva, dato che ha visto Palladino e i suoi trionfare, anche se il rigore di Delaurier-Chaubet ha permesso all'NK Celje di ritornare in partita. Domani gli sloveni partiranno aggressivi per riportare il risultato in parità, e la Fiorentina deve essere abile a resistere alle avanzate della squadra ospite per poi pungere in contropiede e avvicinarsi sempre di più alla qualificazione in semifinale. Palladino e i suoi partono favoriti, ma non bisogna dare nulla per scontato, per questo il mantra della Fiorentina deve essere: “Allerta massima”. Negli scorsi giorni, la viola ha centrato il secondo pareggio consecutivo in campionato, mentre l'NK Celje ha vinto contro il Mura. Di seguito le probabili formazioni: Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Matias Moreno, Mandragora, Cataldi, Adli, Folorunsho; Gudmundsson, Beltran. All. Palladino. NK Celje (4-2-3-1): Ricardo Silva, Juanjo Nieto, Vuklisevic, Nemanic, Karnicnik; Kvesic, Zabukovnic; Delaurier-Chaubert, Seslar, Svetlin; Matko. All. Riera.

Dove vedere Fiorentina – NK Celje in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 16 aprile dalle ore 18:45 su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K e Sky Sport 253, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Jagiellonia – Betis

La seconda gara che si giocherà alle 18:45 è quella tra Jagiellonia e Betis. L'andata ha visto la netta superiorità degli spagnoli, che hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Bakambu e Jesus Rodriguez Caraballo, entrambe nel primo tempo. Domani la squadra di Pellegrini dovrà difendere il vantaggio maturato negli scorsi 90 minuti, cercando di contenere le avanzate dei polacchi, che, spinti dal pubblico di casa, cercheranno di ribaltare la sconfitta dell'andata. Il Betis è reduce dalla sconfitta in campionato contro il Villarreal, che ha interrotto un periodo positivo. Lo Jagiellonia, invece, ha trovato la vittoria in trasferta contro il Legia Varsavia, che ha sicuramente aumentato la fiducia nei giocatori per affrontare al meglio la gara di domani, anche se servirà un'impresa. Di seguito le probabili formazioni: Jagiellonia (3-4-3): Abramowicz; Moutinho, Ebosse, Skrzypczak, Wojtuszek; Romanczuk; Semedo, Kubicki, Imaz, Churlinov; Pululu. All. Siemieniec. Betis (4-2-3-1): Adrian; Perraud, Bartra, Natan, Ruibal; Altimira, Cardoso; Antony, Isco, Fornals; Bakambu. All. Pellegrini.

Chelsea – Legia Varsavia

Se lo Jagiellonia deve fare un'impresa per rimontare il 2-0 contro il Betis, al Legia Varsavia serve un vero e proprio miracolo. Nella gara di andata, infatti, i polacchi hanno perso 3-0 in casa contro un Chelsea che subito voluto mettere in chiaro le cose: i gol sono stati segnati tutti nella ripresa, da Tyrique George e da Madueke (doppietta). Con questo risultato, gli uomini di Maresca hanno dimostrato ancora una volta di essere la squadra più accreditata per la vittoria finale, e domani davanti al pubblico di casa dovranno semplicemente amministrare il largo vantaggio maturato giovedì scorso per strappare il pass per la semifinale. Il Legia, che nel frattempo ha perso anche in campionato contro lo Jagiellonia, dovrà essere arrembante fin dai primi minuti per provare a rimettere in piedi la partita, ma per gli uomini di Feio sarà più difficile che mai. Di seguito le probabili formazioni: Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Chalobah, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Madueke, Palmer, Neto; Jackson. All. Maresca. Legia Varsavia (4-5-1): Tobiasz; Pankov, Ziokowski, Kapuadi, Vinagre; Chodyna, Elitim, Oyedele, Morishita, Luquinhas; Shkurin. All. Feio.

Dove vedere Chelsea – Legia Varsavia in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 16 aprile dalle ore 21 su Sky Sport 257, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Rapid Vienna – Djurgarden

Nella gara di andata, il Rapid Vienna è riuscito a trovare il guizzo vincente grazie all'autogol di Finndell al 62', che gli ha permesso di potersi accontentare anche di un pareggio nella sfida di ritorno. Ma gli austriaci non possono sicuramente rilassarsi, perché domani affronteranno una squadra che fin dai primi minuti cercherà di riportare tutto in parità. La gara di andata è stata molto combattuta, con nessuna delle due squadre che ha mostrato una netta superiorità sull'altra, e anche domani il copione potrebbe essere lo stesso.

Dove vedere la diretta gol

La diretta gol di Conference League sarà visibile dalle 18:45 su Sky Sport Arena e su Sky Sport 251.