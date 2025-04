Conference League in tv: guida all'andata dei quarti. Partite, orari e dove vederle

Roma, 9 aprile 2025 – Ritorna la Conference League con l'andata dei quarti di finale in programma per domani. La prima gara che andrà in scena sarà lo scontro tra il Legia Varsavia e il Chelsea di Enzo Maresca, una delle principali candidate alla vittoria finale. Il calcio d'inizio di questa gara è fissato per le 18:45, mentre tutte le altre partite (Djurgarden – Rapid Vienna, NK Celje – Fiorentina e Betis – Jagiellonia) verranno disputate alle 21, in concomitanza con le partite di Europa League.

Legia Varsavia – Chelsea

Il Chelsea di Enzo Maresca è sicuramente una della candidate più forti per la vittoria finale: i blues si sono classificati al primo posto al termine della fase campionato con 18 punti conquistati in sei gare, addirittura quattro in più della seconda (il Vitoria Guimaraes, che ha abbandonato la competizione agli ottavi a seguito della sconfitta contro il Betis). Dopo aver saltato di diritto i playoff, i blues hanno eliminato il Copenaghen con il risultato totale di 3-1: l'andata, giocata in Danimarca, è terminata 2-1 per gli inglesi, mentre al ritorno a Stamford Bridge l'unica rete della partita è stata quella di Dewsbury-Hall al 55'. Dall'altra ci sarà un Legia Varsavia che ha ben figurato nella league phase, chiudendo al settimo posto a quota 12, mentre agli ottavi di finale i polacchi hanno avuto la meglio sul Molde FK, ribaltando la sconfitta per 3-2 subita all'andata con un 2-0 firmato Morishita e Gual. L'andata tra Legia Varsavia e Chelsea verrà giocata in Polonia, mentre il ritorno, giovedì prossimo, in Inghilterra. Di seguito le probabili formazioni. Legia Varsavia (4-3-3): Tobiasz; Barcia, Vinagre, Kapuadi, Wszolek; Augustyniak, Morishita, Chodyna; Elitim, Luquinhas, Gual. All. Feio. Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Chalobah, Adarabioyo, Badiashile, Malo Gusto; Enzo Fernandez, Caicedo; Neto, Dewsbury-Hall, Sancho; Nkunku. All. Maresca.

Dove vedere Chelsea – Legia Varsavia in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 10 aprile dalle ore 18:45 su Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Djurgarden – Rapid Vienna

Quella tra Djurgarden e Rapid Vienna è una partita tutt'altro che scontata: le due squadre hanno terminato a pari punti dopo la prima fase della competizione: 13, a fronte di 4 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Agli ottavi di finale, gli austriaci hanno avuto la meglio sul Borac Banja Luka, vincendo il match di ritorno per 2-1 dopo aver pareggiato 1-1 l'andata, con il gol decisivo che è arrivato al 96'. Per gli svedesi, invece, non ci sono stati grossi problemi nel ribaltare lo 0-1 dell'andata contro il Pafos, con il doppio confronto che ha visto la squadra di Stoccolma prevalere con il risultato di 3-1. Il calcio d'inizio di Djurgarden – Rapid Vienna è fissato per le ore 21, il primo atto di questa gara si giocherà in Svezia. Di seguito le probabili formazioni. Djurgarden (4-2-3-1): Manojlovic; Stahl, Tenho, Larsson, Kosugi; Ekdal, Siltanen; Aslund, Gulliksen, Fallenius; Nguen. All. Honkavaara.

Rapid Vienna (4-4-2): Hedl; Bolla, Cvektovic, Raux-Yao, Oswald; Grgic, Borkeeiet, Schaub, Jansson; Wurmbrand, Beljo. All. Klauß.

NK Celje – Fiorentina

Per la viola di Palladino il prossimo scoglio da superare sarà l'NK Celje, squadra che occupa la terza posizione nella massima serie del campionato sloveno. Se la Fiorentina ha chiuso al terzo posto a quota 13 punti, gli sloveni hanno conquistato la qualificazione soltanto all'ultima giornata, vincendo contro i The New Saints e conquistando il secondo successo in league phase. Ai playoff, gli sloveni hanno avuto la meglio sull'APOEL, mentre nel turno successivo della competizione hanno superato il Lugano ai calci di rigore. La viola, invece, chiudendo al terzo posto ha evitato il turno di qualificazione ed è passata direttamente agli ottavi, dove ha avuto la meglio sul Panathinaikos. Di seguito le probabili formazioni. NK Celje (4-3-2-1): Silva; Karnicnik, Vuklisevic, Bejger, Juanjio Nieto; Svetlin, Dulca, Zabukovnik; Seslar, Delaurier-Chaubet; Kucys. All. Riera. Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Moreno, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Adli, Cataldi, Folorunsho, Parisi; Beltran, Kean. All. Palladino.

Dove vedere NK Celje – Fiorentina in tv e in streaming

La partita sarà visibile giovedì 10 aprile dalle ore 21:00 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, ma anche in streaming su Sky Go e NOW.

Betis – Jagiellonia

Sempre alle 21 verrà giocata anche Betis – Jagiellonia. Gli spagnoli sono in un ottimo momento di forma, come dimostra la scalata della classifica della Liga e l'essere riusciti a fermare il Barcellona in trasferta nell'ultima gara di campionato. Dopo aver chiuso solo al quindicesimo posto nella fase campionato, la squadra di Pellegrini ha eliminato il Gent ai playoff, per poi superare il Guimaraes agli ottavi di finale. Lo Jagiellonia, invece, ha terminato la prima fase al nono posto, per poi vincere contro il Backa Topola agli spareggi e contro il Cercle Brugge agli ottavi di finale. Di seguito le probabili formazioni. Betis (4-2-3-1): Adrian; Perraud, Bartra, Natan, Ruibal; Altimira, Cardoso; Antony, Isco, Fornals; Cucho. All. Pellegrini. Jagiellonia (3-4-3): Abramowicz; Moutinho, Ebosse, Skrzypczak, Wojtuszek; Romanczuk; Semedo, Kubicki, Imaz, Churlinov; Pululu. All. Siemieniec.

Dove vedere la diretta gol Conference League

La diretta gol sarà visibile dalle ore 18:45 su Sky Sport Max e Sky Sport 251, ma anche in streaming su Sky Go e Now.