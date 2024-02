Conference League, guida completa agli spareggi per gli ottavi. Partite, orari e tv

Milano, 14 febbraio 2024 - Con la Fiorentina già sicura degli ottavi di finale, visto che aveva chiuso il proprio girone come prima classificata, in questi playoff di Conference League la squadra di Italiano non sarà impegnata. In questi spareggi valevoli per accedere agli ottavi di finale, si affrontano le 8 seconde squadre dei gironi di UEFA Europa Conference League e le 8 terze provenienti dai gironi di Europa League, le otto vincitrici al termine delle gare di andata e ritorno saranno sorteggiate per affrontare le prime otto classificate nei gironi. Dunque, nonostante formazioni come Fiorentina, Aston Villa e Lilla non saranno impegnate, questi spareggi faranno scendere in campo formazioni dal tasso tecnico elevato e che, in caso di qualificazione, potranno dire la loro fino alla fine. Tra le partite da appuntare sul calendario quella tra l'Union Saint Gilloise e l'Eintracht Francoforte, con gli ospiti che in Bundesliga stanno vivendo un periodo di calo dopo un bell'inizio di campionato. Alle 21 due sfide interessanti: quella tra Ajax e Bodo/Glimt, con gli olandesi che sono in ripresa dopo aver iniziato male la stagione, e la sfida tra Betis Siviglia e Dinamo Zagabria, sicuramente il match con il maggiore tasso tecnico. Gli spagnoli, sesti in Liga, si presentano al match forti di tre vittorie nelle ultime cinque giornate (0-2 al Cadice nell'ultima di campionato), mentre la Dinamo nell'ultimo turno di HNL ha pareggiato 2-2 il derby con il Lokomotiv e ora si trova terza in classifica a -6 dal Rijeka primo, ma con una partita da recuperare. L'andata si disputerà domani, 15 febbraio, mentre le gare di ritorno sono in programma per la prossima settimana: mercoledì 21 la replica di KAA Gent - Maccabi Haifa e poi tutte le altre in campo giovedì 22. Di seguito il calendario completo di domani e dove poter seguire la Conference League.

Le partite di domani

Giovedì 15 febbraio 2024, ore 18:45

Olimpiacos - Ferencvaros

Union Saint Gilloise - Eintracht Francoforte

Sturm Graz - Slovan Bratislava

Molde FK - Legia Varsavia

Giovedì 15 febbraio 2024, ore 21:00

Ajax - Bodo/Glimt

Servette - Ludogorets

Maccabi Haifa - KAA Gent

Betis Siviglia - Dinamo Zagabria

Dove vedere la Conference League in tv

Tutta la UEFA Conference League 2023/2024 è disponibile su Sky e Dazn. Inoltre, in qualche occasione dei match saranno disponibili per tutti gratuitamente su TV8. L'alternativa in streaming è Sky Go e l'app di Dazn.