Italia, i convocati di Spalletti per Belgio e Francia. Torna Barella

Roma, 8 novembre 2024 – Savona (Juve), Comuzzo (Fiorentina) e Rovella (Lazio) sono le new entry nella lista dei convocati dal ct della Nazionale Luciano Spalletti in vista delle partite dell’Italia il 14 novembre contro il Belgio e il 17 contro la Francia. Tra i 23 convocati anche un importante ritorno, quello di Barella.

Per la Nazionale sono gli ultimi due impegni nel girone di Nations League: giovedì 14 novembre gli Azzurri affronteranno il Belgio allo Stadio ‘Re Baldovino’ di Bruxelles, per poi ospitare domenica 17 novembre la Francia allo Stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. In testa alla classifica del Gruppo 2 della Lega A con una lunghezza di vantaggio sui Bleus e sei sui Diavoli Rossi, all’Italia basterà raccogliere un punto in due gare per qualificarsi ai quarti di finale del torneo.

La lista dei convocati

Ecco la lista dei 23. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham); Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Nicolò Savona (Juventus), Destiny Udogie (Tottenham); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Davide Frattesi (Inter), Niccolò Pisilli (Roma), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle); Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Daniel Maldini (Monza), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta).