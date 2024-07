Copa America: volano ai quarti di finale anche Uruguay e Panama

Miami (Stati Uniti), 2 luglio 2024 – All’elenco delle grandi deluse della Copa America 2024 si aggiunge anche la selezione degli Stati Uniti d’America padroni di casa: a costare l’eliminazione alla squadra statunitense è stato il ko per 1-0 patito contro l’Uruguay, che ha chiuso il gruppo C in testa e a pieno punteggio. Decisiva la rete siglata al 66’ da Mathias Oliveira, subentrato al 27’ all’infortunato Maximiliano Araujo e bravo a gettarsi sulla respinta corta del portiere avversario sugli sviluppi di un colpo di testa di Ronald Araujo, insaccando il pallone con un tap-in mancino. Un gol con validato tra le proteste degli Stati Uniti, che reclamavano un fuorigioco del terzino del Napoli, non ravvisato però dal controllo del Var e arrivato dopo più di un’ora di gioco in cui a fare maggiormente la partita è stata la “Celeste”, che già al 33’ ha sfiorato il gol con un pallonetto-cross dell’ex Cagliari Nandez, il quale non è riuscito né a trovare la rete né a servire il compagno Nunez, appostato in ottima posizione. Sul fronte opposto, gli Stati Uniti – che hanno chiesto a gran voce anche un calcio di rigore per un contatto che ha portato alla caduta in area di Balogun, a inizio gara – non sono invece mai riusciti a proporre un costrutto di gioco continuo e propositivo, riuscendo soltanto nel finale a farsi vedere dalle parti di Rochet con i tentativi un po’ velleitari dell’attaccante del Milan Christian Pulisic, il cui tiro – deviato – è stato intercettato sulla linea da Ugarte, e Wright.

Ai quarti anche Panama: Bolivia battuta 3-1

Il secondo posto nel gruppo C, e il conseguente passaggio ai quarti, se lo è invece conquistato la sorprendente nazionale di Panama, che ha vinto il vero e proprio spareggio contro la Bolivia con un perentorio 3-1. Ad aprire le danze per Panama ci ha pensato al 22’ José Fajardo con una staffilata che si è infilata sotto l’incrocio dei pali su assist di testa di Martinez. Trovato il vantaggio, la selezione panamense ha continuato a spingere ma non è di fatto riuscita a chiudere i conti e così ha pagato dazio al 69’ quando Bruno Miranda ha riportato in equilibrio il risultato, siglando la prima rete boliviana di questa Copa America dopo aver sfruttato appieno un passaggio filtrante di Vaca, capace di mettere il compagno a tu per tu con il portiere avversario. II pari boliviano ha però retto appena 10’, perché i cambi del ct panamense Thomas Christiansen hanno portato gli effetti auspicati dal tecnico: al minuto 79’, infatti, il neoentrato Eduargio Guerrero ha insaccato il controrpasso de “La marea Roja” con un tuffo di testa vincente sul cross scoccato da Davis sulla corsia mancina. Il sigillo finale sulla qualificazione ai quarti di Panama lo ha poi messo in pieno recupero un altro subentrato: il centrocampista Cesar Yanis che, dopo un bellissimo controllo del pallone, ha fatto partire un destro che si è incastonato sotto la traversa.