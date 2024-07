La Vis "costretta" all’asta per Orellana. Derby con il Rimini per il difensore Bove

Per avere il trequartista Orellana della Varesina (serie D), che è in cima alla lista delle preferenze della Vis, bisogna fare i conti con una concorrenza agguerrita che in queste ore sta creando non pochi problemi a Pesaro. Perugia e Lucchese sono in prima linea per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista offensivo che ha fatto sapere di preferire ovviamente la serie C alla quarta serie (dove ha parecchie richieste). E la corsa al rialzo potrebbe orientare Pesaro verso altre piste o comunque provocare una seria riflessione. Le concorrenti in merito non sono di seconda fascia. Il Perugia, pur nell’incertezza societaria, potrebbe investire nell’operazione una parte dei proventi delle cessioni dei suoi pezzi pregiati richiesti in B: Iannoni (Palermo in primis) e Seghetti, altro giovane per il quale non mancano richieste. La Lucchese ha invece lasciato libero il centrocampista Tamburello che si appresta ad approdare a Ferrara nella Spal. La Vis potrebbe investire su Orcellana eventuali risorse che arriveranno dalla cessione di Zoia che pare abbia qualche dubbio per rinnovare con Pesaro: il difensore che la Ternana avrebbe dovuto riscattare in caso di permanenza in B, potrebbe comunque approdare in Umbria se l’offerta sarà congrua, ma i rossoverdi non sono gli unici a volerlo.

Pesaro potrebbe annunciare a brevissimo i primi colpi, nomi già in circolazione da giorni. Da ieri i tesseramenti infatti sono possibili. Si può ormai dire biancorosso l’esterno destro Paganini, un giocatore di sicuro affidamento e di grande esperienza, proveniente da categorie superiori e che Stellone ha già avuto al Frosinone anche in serie A. La Vis vorrebbe anche Niang ma per la mezzala dotata di notevole fisicità e atletismo ci sono anche sirene dalla serie B per cui bisognerà aspettare per capire meglio la sua destinazione. Anche per Bove sembra fatta, ma è di ieri la notizia dell’interessamento del Rimini per il centrale proveniente dalla B e che nei piani della Vis dovrebbe guidare la prossima difesa, anche per la sicura uscita di Zagnoni. La Vis sarebbe inoltre sulle tracce di due under per i ruoli di esterno sinistro e di terzo nella difesa a tre.

Intanto il Milan under 23 si sta rafforzando anche con giocatori di categoria e ha messo nero su bianco per Sandri che si è svincolato dal Sestri Levante firmando un triennale, mentre dalla Giana Erminio potrebbe arrivare il difensore Minotti. L’ex presidente della Vis Rosettano Navarra sta per concludere per l’acquisto delle quote di maggioranza del Pescara, altra società che sta cercando certezze economiche per il futuro.