Coppa Africa: Capo Verde fuori ai rigori, la Costa d'Avorio passa al 120'

Milano, 4 febbraio 2023 - Da una parte Sudafrica e Capo Verde, dall'altra i padroni di casa della Costa d'Avorio e il Mali, quattro nazionali che tra merito sportivo (il gioco espresso da Capo Verde) e qualche colpo di fortuna (la qualificazione degli Elefanti da terzi) sono riuscite ad arrivare al grande appuntamento dei quarti di finale. Due partite apertissime, difficili da pronosticare. La sfida tra le due sorprese Capo Verde, che nel turno precedente ha battuto l'Egitto, contro il Sudafrica, che ha avuto la meglio sul Marocco agli ottavi, se la sono aggiudicata i Bafana Bafana ai calci di rigore, dopo una lotteria di rigori con la pressione a fare da padrona visto che è terminata 2-1. il Sudafrica troverà in semifinale la Nigeria, l'ultima volta fu nel 2000, ventiquattro anni fa, quando le Super Aquile vinsero 2-0. Dall'altra parte, prosegue l'incredibile torneo della Costa d'Avorio che in un modo o nell'altro va in semifinale. Come contro il Senegal gli ivoriani, che hanno giocato tutto il secondo tempo con uno in meno, fanno tutto alla fine: al 90' arriva il gol del pareggio che forza i tempi supplementari, poi al 120' quando gli allenatori già decidevano i rigoristi il tacco di Diakité fa impezzire tutto lo stadio di Bouaké. Ripercorriamo i due match e vediamo gli accoppiamenti in semifinale.

I rigori condannano Capo Verde, in semifinale ci va il Sudafrica

La tensione è tantissima, la posta in gioco è delle più alte: Capo Verde non è mai arrivata in semifinale, l'ultima volta che il Sudafrica centrò questo obiettivo era il 2000. Nel primo tempo la partita è dominata dalla paura di sbagliare e di subire gol, di fatto non ci sono occasioni degne di nota per nessuna delle due squadre. Nei secondi 45 minuti lievemente meglio Capo Verde: al 71’ Rodrigues prova la conclusione che però viene murata sul più bello e sei minuti più tardi gran destro di Jovane Cabral che va alto di poco. La vera, grande, occasione arriva nei pressi del novantesimo: palla in verticale per Benchimol, destro potente sul quale Williams mette la mano e la manda contro la traversa salvando il risultato. Nell'extra time il Sudafrica si fa vedere con Mayambela, ma Vozinha dice no in uscita, mentre dall'altra pare Bebè e Benchimol proprio non riescono a centrare la porta. Si va ai rigori. Parte Capo Verde, parte Bebé che sbaglia, Mokoena fa 0-1, poi quattro errori in fila: Semedo, Lepasa, Duarte e Modiba, non si segna più. Tocca a Bryan Silva che segna il quarto, fa lo stesso Mothobi Mvala. Quinto rigore sui piedi di Patrick Andrade, Williams sembra uscito da un videogioco e ne para 4 su 5. Passa il Sudafrica, Capo Verde esce ai quarti di finale.

Capo Verde 0-0 (1-2 dcr) Sudafrica

Incredibile Costa d'Avorio: pareggia al 90' e vince al 122'

Il Mali parte alla grande, vuole aggredire la partita e imporre il proprio ritmo. Al decimo braccio largo di Kossounou in area sul tiro di Niakaté. Dopo aver visto l’azione al Var, l’arbitro non assegna il rigore perché il giocatore maliano era in fuorigioco. Passano però cinque minuti e il rigore arriva: ancora Kossounou che a sto giro stende Sinayoko. Sul dischetto ci va Adama Traoré: Yaya Fofana la blocca. La Costa d'Avorio però è in bambola e non reagisce. Kossounou completa l'horror con la firma del regista al 43': secondo giallo ed espulsione. Gli ivoriani giocheranno con un uomo in meno per tutto il secondo tempo. L'idea è solo una: tirarla ai rigori, gli Elefanti si piazzano praticamente tutti dietro la linea del pallone e sperano. Ma al 71' Dorgeles mette a sedere Kessié e con un tiro a giro perfetto la piazza nell’angolino. La Costa d'Avorio deve attaccare alla disperata. Al 90' in qualche modo il pallone arriva d Adingra appena entrato, l'attaccante del Birghton non ci pensa su due volte e calcia forte verso la porta, quasi a occhi chiusi, Diarra non la tiene, è 1-1. Supplementari. Haller di testa centrala traversa al 96', lo stadio è una bolgia, succede pochissimo. Poi al 122' Seko Fofana tira dai trenta metri, su quella palla Diakité ha un guizzo, la devia col tacco, Diarrà la guarda e non può farci niente. La Costa d'Avorio fa 2-1, l'attaccante del Reims esulta togliendosi la maglietta e prendendo il secondo giallo, ma è l'espulsione più dolce di tutto il torneo. La semifinale sarà Costa d'Avorio - Repubblica Democratica del Congo.

Costa d'Avorio 2-1 Mali. Dorgeles (MAL) 71', Adingra (CIV) 90', Diakité (CIV) 122'