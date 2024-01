Coppa Africa, domani in tv si chiudono gli ottavi: Mali-Burkina e Marocco-Sudafrica

Milano, 29 gennaio 2024 - Mali contro Burkina Faso e Marocco contro Sudafrica sono le ultime due sfide per capire chi passerà ai quarti di finale della Coppa d'Africa 2024. Un'edizione che sta regalando, come spesso accade, continui colpi di scena come l'eliminazione ai rigori dell'Egitto, i flop di Tunisia e Ghana ma anche le rivelazioni Guinea e Capo Verde. Domani, a partire dalle ore 18 italiane, vivremo le ultime due gare per completare ufficialmente il tabellone dei quarti di finale che si giocheranno venerdì 2 e sabato 3 febbraio. Vediamo nel dettaglio le due sfide, con le probabili formazioni e dove poter seguire i match in televisione.

La solidità del Mali contro la rivelazione Burkina Faso

Con un solo gol subito in tre partite di girone il Mali di Eric Chelle si è dimostrato una delle squadre più solide dell'intera competizione durante i gironi, chiudendo in testa nel gruppo E con, alle spalle, Sudafrica, Namibia e Tunisia. Un piccolo problema per le Aquile potrebbe essere il reparto avanzato, dove non sempre riescono a essere precisi. Dall'altra parte ci sono gli Stalloni del Burkina Faso, che hanno chiuso il girone D al secondo posto alle spalle dell'Angola. Il Burkina dovrà provare a battere il confinante Mali sfatando un vero e proprio tabù: nelle ultime sette partite la vittoria è sempre andata alle Aquile. Di seguito le probabili formazioni.

Mali (4-3-1-2): Diarra; Traoré, Kouyaté, Niakaté, Sacko; Dieng, Bissouma, Haidara; Doumbia; Sinayoko, Koita

Burkina Faso (4-2-3-1): Koffi; Yago, E. Tapsoba, Dayo, Nagalo; Ouedraogo, Toure; A. Tapsoba, Sangaré, Traoré; Ouattara

Il Marocco ha gli occhi addosso, il Sudafrica vuole fare lo sgambetto

Appuntamento alle ore 21 italiane allo stadio Laurent Pokou di San Pedro per il secondo, e ultimo, ottavo di finale di giornata: Marocco-Sudafrica. Hakimi e compagni non hanno fatto troppa fatica nel girone F, chiuso al primo posto con due vittorie e un pareggio, tenendosi dietro Congo, Zambia e Tanzania. La squadra rivelazione degli ultimi Mondiali in Qatar è una delle favorite per la vittoria e questo, oltre fonte di motivazione, potrebbe anche rivelarsi come un gran carico di pressione in più da dover gestire. Dall'altra parte gioca senza i favori del pronostico e, forse, un po' più leggera la formazione di Broos, classificatasi seconda nel girone E dietro il Mali e davanti a Nambia e Tunisia. Il commissario tecnico del Bafana Bafana si affida al suo solido 4-2-3-1, con le linee strette, e davanti la fisicità di Makgopa come punto di riferimento. Questi i possibili titolari del match.

Marocco (4-3-3) Bono; Allah, Aguerd, Abdelhamid, Hakimi; Amallah, Amrabat, Ounahi; Boufal, En-Nesyri, Ezzalzouli

Sudafrica (4-2-3-1) Williams; Modiba, Xulu, Mvala, Morena; Mokoena, Sithole; Maseko, Zwane, Percy Tau; Makgopa

Dove vedere la Coppa d'Africa 2024 in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile sul canale 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.