Coppa d’Africa: la Costa d'Avorio rimonta la Nigeria e vince il titolo

Milano, 12 febbraio 2024 – La qualificazione gli ottavi contro ogni pronostico dopo la debacle nel girone, la vittoria sul Senegal ai rigori dopo aver pareggiato all'86', la vittoria ai quarti contro il Mali in rimonta segnando al 90' e al 122', il successo di misura contro la Repubblica Democratica del Congo e, ora, la vittoria in rimonta in finale. Il destino era tutto dalla parte degli Elefanti che, con il successo contro la Nigeria, hanno vinto la Coppa d'Africa 2024. Una cavalcata incredibile, che rimarrà negli annali di questa competizione, la squadra del commissario tecnico ad interim Emerse Faé ha fatto qualcosa che non si era mai visto e, per di più, di fronte al proprio pubblico. Come in semifinale è stato decisivo Sebastien Haller, che ha segnato il gol del 2-1, ma oltre a lui sontuosa prestazione in mezzo al campo del presidente Frank Kessié.

Kessié e Haller ribaltano la Nigeria, la Costa d'Avorio è campione

Tinto d’arancione lo stadio olimpico di Ebimpé in occasione della finalissima della Coppa d’Africa 2024 tra la Nigeria e i padroni di casa della Costa d’Avorio. Il ct di casa Faé si affida a Haller davanti, assieme a Adingra e Gradel, mentre a centrocampo Seri e Seko Fofana agiscono da mezze ali e Kessié parte inizialmente come vertice basso. Dietro Ndicka e Odillon al centro, l’esperto Aurier e Konan terzini, Fofana in porta. Dall’altra parte c’è il grande talento offensivo della squadra di Peseiro con Osimhen, Lookman e Chukwueze, a centrocampo linea a quattro con Sanusi, Iwobi, Onyeka e Aina, dietr Bassey, Ekong e Ajayi davanti a Nwabali. Parte forte la Costa d’Avorio con Adingra che mette in mezzo per Haller che ci prova in spaccata ma sfiora soltanto. Poi è il turno di Kessié che salta un paio di uomini e subisce fallo da ottima posizione, ma dalla punizione è un niente di fatto. La Nigeria va avanti alla prima occasione utile con Troost-Ekong che svetta sugli sviluppi di un angolo e non lascia scampo a Fofana, è 1-0. Si va a riposo così, con gli Elefanti che devono inseguire. Nella ripresa continua la pressione dei padroni di casa che ora devono rimontare un gol di svantaggio. Al 63' Frank Kessié fa 1-1 sfruttando una dormita della difesa nigeriana che lo ha lasciato tutto solo in area. La Costa d'Avorio ci crede, lo stadio è una bolgia, Haller al 74' va a un passo dal gol del torneo in sforbiciata, ma non centra lo specchio. A nove dalla fine Adingra cerca proprio il centravanti del Borussia Dortmund che anticipa Troost-Ekong e segna la rete del 2-1. Nel finale la squadra di Faé resiste al forcing delle Super Aquile e per la terza volta nella sua storia la Costa d'Avorio è campione, nove anni dopo l'ultima volta.