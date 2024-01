Coppa d'Africa, si parte domani con Costa d'Avorio-Guinea Bissau: formazioni e orari tv

Il Senegal per la conferma, l'Egitto per cancellare la sconfitta ai rigori in finale nell'ultima edizione, la Nigeria per dimostrare di essere davvero la più forte di tutti e non solo sulla carta. Ma non solo loro, perché la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa si preannuncia davvero avvincente. Il primo calcio d'inizio è in programma per domani sera, sabato 13 gennaio, alle ore 21 con la sfida tra l'ospitante Costa d'Avorio e la Guinea Bissau. Il via è previsto per le ore 21 italiane, ma ci si potrà collegare già da prima per vivere appieno tutta la cerimonia inaugurale che, come da tradizione, sarà ricca di effetti speciali e danze tipiche. Basta ricordare quella della passata edizione, dove al centro del campo assieme a centinaia di ballerini si aggirava anche un leone gigante proiettato in tre dimensioni. Visto che si svolgeva in Camerun l'animale richiamava il soprannome della squadra che è, appunto, i leoni indomabili. Dunque, vedremo se quest'anno tra colori, canti, balli e fuochi d'artificio apparirà anche un Elefante, il simbolo della Costa d'Avorio.

Dopo l'esibizione la parola spetta al campo. Negli occhi dei tifosi ivoriani ci sono ancora i successi del 1992 e, più recentemente, del 2015, anche se la formazione attuale non ha la stessa concentrazione di talento come nel caso della generazione d'oro che vinse nel 2015. Nonostante ciò, mIster Jean-Louis Gasset può contare su elementi di assoluto valore in ogni zona del campo: in difesa c'è il romanista N'Dicka e l'ex Tottenham e capitano degli Elefanti Aurier, a centrocampo una vecchia conoscenza del Milan ovvero Franck Kessié, assieme a un altro ex Serie A come Seko Fofana, davanti l'attaccante del Borussia Sebastian Haller con l'ex Atalanta Jeremie Boga. Dunque, l'esordio contro la Guinea-Bissau è sicuramente alla portata degli uomini di Gasset. Dall'altra parte, i Licaoni sono alla loro terza apparizione in questa competizione e non hanno mai superato il primo turno. Per tentare lo sgambetto, la Guinea-Bissau si affida a giocatori provenienti dalla Ligue 1 francese come l'attaccante del Lione Mama Baldé, riferimento della squadra, e osservato speciale anche il giovanissimo Franculino Dju, attaccante classe 2004 che milita nel Midtjylland con all'attivo 6 gol e due assist in 14 presenze in questa stagione di Superligaen. Certo, per strappare un punto ed, eventualmente, una incredibile qualificazione al turno successivo (ricordiamo che passano anche le 4 migliori terze) servirà una vera e propria impresa alla squadra di Baciro Candé, ma da sempre la Coppa d'Africa è una competizione che riserva tantissime sorprese e chissà che una di quelle di quest'anno non siano proprio i Licaoni.

Probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della sfida. Nei padroni di casa indisponibile Haller e dunque spazio a Boga come riferimento offensivo, più verosimilmente falso nueve, assieme a Krasso e Bamba; a centrocampo i muscoli di Kessié, Fofana e Sangaré, con il primo a fare da vertice basso; dietro Aurier si gioca una maglia con l'ex Torino Singo, ma al momento il capitano parte avanti, sicuri del posto Diomande, N'Dicka e Konan. Per quanto riguarda la Guinea-Bissau pochissimi, per non dire alcun, dubbio: Carlos Mané e Famana Quizera con compiti offensivi nel 3-5-2 di Candé, con l'obbiettivo di innescare l'uomo chiave Mama Baldé. Di seguito le probabili formazioni:

Costa d'Avorio (4-3-3): Y. Fofana; Aurier, Diomande, N’Dicka, Konan; Kessié, S. Fofana, Sangaré; Krasso, Boga, Bamba.

Guinea-Bissau (3-5-2): Mendes; Candé, S. Mané, Djalò; C. Mane, Semedo, Cassama, Rodrigues, Quizera; Gano, Baldé.

Dove vedere la Coppa d'Africa

La 35ª edizione del torneo si può seguire gratuitamente su SportItalia. Tutte le partita della Coppa d’Africa 2024 saranno visibili in televisioni in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre (5060 per chi ha decoder Sky) e sul canale 61 Solocalcio (5061 su Sky). In alternativa, tutti i match sono visibili anche in streaming grazie al sito e all’app di Sportitalia. L'emittente si è assicurata anche i diritti per l’edizione 2025 della Coppa d’Africa, in calendario per i mesi di giugno e luglio 2025, grazie a un accordo con la CAF (Conféderation Africaine de Football).