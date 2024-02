Coppa d’Africa 2024: domenica la finale Nigeria-Costa d'Avorio, formazioni e dove vederla in tv

Milano, 10 febbraio 2024 - Ci siamo. Il 13 gennaio erano in 24, ora sono rimaste solamente due, le migliori. Domenica 11 febbraio, ore 21 italiane allo stadio olimpico Alassane Ouattara di Ebimpé, quartiere della capitale Abidjan, Nigeria e Costa d'Avorio si sfideranno nella finale della Coppa d'Africa 2024. Una finale che ha anche il sapore di rivincita, perché le due nazionali si sono già affrontate nella seconda giornata dei gironi, quando la Nigeria si impose per 1-0 contro gli Elefanti grazie alla rete dell'ex Udinese Troost-Ekong. Gruppo A che Osimhen e compagni hanno chiuso dietro la Guinea Equatoriale e poi hanno battuto senza subire reti Camerun agli ottavi e l'Angola ai quarti. In semifinale è arrivata la vittoria ai rigori contro il Sudafrica, dopo l'1.1 ai regolamentari. Insomma, gli uomini di Peseiro non hanno spesso brillato dal punto di vista del gioco espresso, ma quanto a solidità difensiva sono stati sicuramente i migliori fino a questo punto del torneo. Dall'altra parte ci sono i padroni di casa della Costa d'Avorio, che hanno raggiunto la finale in uno dei modi più rocamboleschi possibili. Girone A chiuso al terzo posto dopo la batosta subito dalla Guinea Equatoriale che vinse 4-0 nell'ultimo match, le dimissioni del commissario tecnico Gasset, la nomina di Emerse Faé come ct ad interim ma la diffusa idea che con soli 3 punti e -3 di differenza reti fosse impossibile passare come una delle migliori terze. Invece ecco che la Costa d'Avorio si ritrova agli ottavi di finale, forse sono sotto una buona stella. Al turno successivo ci sono i campioni in carica del Senegal, sembra impossibile nonostante la spinta del pubblico, ma succede un altro miracolo: Kessié all'86' forza i supplementari, la partita va ai rigori e finisce 5-4 per gli Elefanti, forse sono davvero sotto una buona stella. Ai quarti c'è il Mali, una partita bloccata fino al 70' quando Dorgeles porta avanti la squadra di Chelle che è anche uno in più. Adingra al 90' trova il gol del pari, supplementari, ancora una volta. Al 122' l'uomo del destino è Oumar Diakité che a tempo praticamente scaduto manda in avanti la Costa d'Avorio. Sì, sono sicuramente sotto una buona stella. La semifinale contro il Congo la decide Haller e dalla quasi certa eliminazione al girone, Kessié e compagni sono in finale. I pronostici pendono tutti a favore della Nigeria, che vanta un enorme talento offensivo con Osimhen e Lookman ma che, come precisato, riesce a essere molto solida anche in difesa. Dall'altra parte c'è la voglia di Kessié, Fofana e tutti gli altri, spinti da uno stato intero e, vista la camminata fino a quest'ultimo atto, l'idea che il destino sia dalla loro parte. La Costa d'Avorio non vince la Coppa d'Africa dal 2015, quando batté il Ghana ai rigori per 9-8, mentre l'ultimo successo della Nigeria è datato 2013 con grazie alla vittoria per 1-0 contro il Burkina Faso, vedremo a chi toccherà quest'anno. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Nigeria (4-3-3): Nwabali; Ola Aina, Ajayi, Troost-Ekong, Sanusi; Onyeka, Aribo, Iwobi; Simon, Osimhen, Lookman

Costa d'Avorio (4-3-3): Y. Fofana; Singo, Diomande, Ndicka, Konan; Kessié, Sangaré, S. Fofana; Boga, Krasso, Bamba

Dove vedere la finale in televisione

La finale primo secondo posto tra Nigeria e Costa d'Avorio si giocherà domenica 11 febbraio alle ore 21 italiane allo stadio stadio olimpico Alassane Ouattara di Ebimpé, quartiere della capitale Abidjan. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro dall'emittente SportItalia sul canale 60 del digitale terrestre e 5060 del decoder di Sky.