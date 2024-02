Coppa Africa: Nigeria in semifinale, spavento per Osimhen. Avanti il Congo, out la Guinea

Milano, 3 febbraio 2024 - Quattro gol segnati e zero subiti nelle ultime tre, la Nigeria non sarà appariscente come i più speravano ma di sicuro è una delle più concrete. Le Super Aquile battono di misura anche l'Angola: 1-0 al termine di un match che è stato tutt'altro che spettacolare salvo per qualche occasione. La squadra di Peseiro, una delle grandi favorite rimaste, stacca il pass per la semifinale e ora il trofeo è a sole due vittorie di distanza. Nell'altro quarto un travolgente Congo ha la forza di rimontare dopo aver subito il gol dell'1-0 della Guinea. Bakambou, Wissa e Masuaku capovolgono un match dove i congolesi, alla fine dei conti, hanno creato di più rispetto agli avversari. Ripercorriamo le due partite della giornata.

Lookman basta e avanza: Nigeria in semifinale, Angola a casa

E dire che l'Angola ha avuto subito l'occasione di mettere il match sui binari giusti con Mabululu che di testa, da due passi, si fa parare il tiro da Nwabali. La Nigeria si ricompatta e risponde al quarto d'ora con Osimhen, che però non centra lo specchio della porta. Il vantaggio porta la firma del solito Ademola Lookman, miglior marcatore delle Super Aquile fin ora, che insacca l'assist di Simon, dopo una bella cavalcata sulla corsia di sinistra di quest'ultimo. Alla ripresa c'è una occasione per parte: la Nigeria spreca con Bassey, mentre l'Angola centra il palo con Zini. Giganteggia Osimhen che segna la rete del 2-0 annullata per fuorigioco, giusto ma millimetrico, dal Var. Alla fine basta e avanza il gol di Ademola Lookman, la Nigeria è in semifinale. Occhi puntati sulle condizioni di Victor Osimhen che sta tenendo in apprensione Nigeria e una buona parte di Italia: nel recupero, l'attaccante del Napoli si infortuna e viene portato fuori in barella, ma poco dopo rientra in campo; alla fine il ct Peseiro sostituisce Osimhen con Onuachu. Nelle prossime ore si saprà di più sull'infortunio del bomber che, comunque, ha festeggiato con i compagni l'accesso alla semifinale.

Nigeria 1-0 Angola. Lookman (NIG) 41'.

Congo mai così avanti dal 2015: 3-1 alla Guinea e semifinale

Partita molto divertente in avvio, con continui ribaltamenti di fronte. Al sedicesimo c'è il primo episodio del match: Mbemba atterra Bayo dentro l'area e non c'è nemmeno bisogno dell'ausilio del Var perché il rigore è solare. Dagli undici metri Bayo non sbaglia e la Guinea va avanti 0-1. Non accusa il colpo il Congo che continua ad attaccare a testa bassa e, infatti, dopo poco più di dieci minuti trova il pari con capitan Mbemba. Nella ripresa è assolo della squadra di Desabre: Silas scappa, non lo prendono, entra in area e lì si che viene preso da Jeanvier che lo ferma con un fallo, è rigore per la Repubblica Democratica del Congo. Sul dischetto c'è Wissa che segna, è 2-1. A chiudere i conti ci pensa Masuaku con una magia su punizione al minuto 82: il terzino del Besiktas da posizione molto angolata e sorprende il portiere guineano, che non è proprio irreprensibile sull'intervento. Era dal 2015 che la Repubblica Democratica del Congo non centrava le semifinali, esce comunque a testa alta la Guinea.

Repubblica Democratica del Congo 3-1 Guinea. Bayo rig. (GUI) 21', Mbemba (RDC) 27', Wissa rig. (RDC) 65', Masuaku (RDC) 82'