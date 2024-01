Coppa Africa oggi in tv: ultima chiamata per Camerun e Algeria, il Burkina ci crede

Milano, 23 gennaio 2024 - E' tempo di verdetti in Coppa d'Africa e oggi tocca ai gironi C e D definire le classifiche finali e, con esse, quali squadre passeranno alla fase a eliminazione diretta. Ricordiamo che passano direttamente le prime due di ogni girone e, in più, le quattro migliori terze classificate. Giornata fondamentale per il Camerun nel gruppo C che si gioca il match qualificazione contro il Gambia, mentre Guinea e Senegal si contenderanno il primato, in serata l'Algeria deve fare all-in contro la Mauritania e sperare in notizie positive dalla partita tra Angola e Burkina Faso. Vediamo nel dettaglio le quattro gare e dove seguire la rassegna in tv.

Gambia contro Camerun possono solo vincere e sperare per passare il turno

Alle ore 18 (italiane) scenderanno in campo, in contemporanea, le squadre del girone C e la partita tra Gambia e Camerun avrà un peso specifico notevole. Entrambe sono costrette a vincere per poter sperare nel passaggio agli ottavi come una delle migliori terze dei gironi, questo perché nelle prime due giornate nessuna delle due ha vinto contro Guinea e Senegal. Sicuramente sono messi lievemente meglio Onana e compagni che possono ancora sperare di arrivare secondi in caso di sconfitta della Guinea e con un eventuale discorso di differenza reti, mentre il Gambia deve per forza conquistare i tre punti. Di seguito le probabili formazioni di questa sfida.

Gambia (4-2-3-1): Gaye; Janko, Gomez, Colley, Touray; Adams, Manneh; Barrow, Darboe, Minteh; Sowe Camerun (4-3-3): Onana; Tchato, Castelletto, Wooh, Nouhou; Neyou, Kemen, Anguissa; Moumi Ngamaleu, Magri, N'Koudou

Il Senegal è certo di passare, la Guinea gioca con tensione

Nell'altra partita del gruppo C, allo stadio Charles Konan Benny Stadium di Yamoussoukro, il Senegal di Mané sfiderà la Guinea. Situazione favorevole ai campioni in carica che, forti dei due successi nei due metach precedenti, sono sicuri di passare e cercheranno di fare bottino pieno. Dall'altra parte la Guinea, al momento al secondo posto e a -2 dalla vetta, in caso di vittoria potrebbe fare un bello sgambetto a Koulibaly & co. ma deve anche, e soprattutto, guardarsi le spalle. In caso di sconfitta o pareggio dipenderà tanto dal risultato tra Camerun e Gambia, perché i Syli potrebbero poi ritrovarsi al terzo posto e quindi capire se rientrano o meno tra le migliori terze. Dunque, tanta tensione sulle spalle degli Elefanti Nazionali, vedremo come la gestiranno. Questi i possibili titolari della sfida.

Guinea (4-2-3-1): Kone; Diakite, Diakhaby, Jeanvier, I. Sylla; Moriba, Toure; Guilavogui, A. Camara, S. Sylla; Bayo Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; Sarr, Gueye, Camara; Sarr, H. Diallo, Mané

Tra Angola e Burkina Faso chi perde rischia

Scontro diretto per il primo posto, ma anche possibile match dal quale se ne esce come terzi in classifica. Alle ore 21 italiane Angola e Burkina Faso devono considerare ogni elemento in una partita dove il pallone peserà tantissimo. Le due squadre sono rispettivamente prima e seconda nel gruppo D appaiate a quota 4 punti, dietro di loro c'è l'Algeria con 2 che sfiderà il fanalino di coda Mauritania, l'unica nazionale di questo raggruppamento sicura di essere eliminata. Dunque, in caso di successo di Bennacer e compagni e contemporanea sconfitta o delle Palancas Negras o degli Stalloni, una di queste due nazionali si ritroverebbe terza. Da non escludere nemmeno un possibile arrivo a tre: se l'Algeria dovesse battere la Mauritania, in caso di pareggio in questa gara, ci sarebbero tre squadre a 5 punti e con la classifica ti nel quale la classifica avulsa fatta di soli pareggi a fare decidere il tutto sarebbe la differenza reti complessiva (Angola e Burkina Faso a 1, Algeria a 0) che potrebbe premiare gli algerini se vincessero con almeno due gol di scarto. Queste le probabili formazioni della gara.

Angola (4-2-3-1): Neblu; Alfonso, Gaspar, Buatu, Fortuna; Fredy, Cafumana; Gilberto, Zini, Gelson; Mabululu

Burkina Faso (4-2-3-1): Koffi; Nagalo, Dayo, E. Tapsoba, Yago; Guira, Toure; Kabore, Sangaré, A. Tapsoba; Konate

La Mauritania è (quasi) già fuori, l'Algeria deve vincere

Nel gruppo D la squadra con le spalle al muro, l'Algeria, è forse quella che ha l'accoppiamento più facile in questa ultima giornata. Bennacer e compagni affronteranno infatti la Mauritania, fanalino di cosa del girone a 0 punti. In caso di successo, che sarebbe un colpaccio, dei Mourabitounes l'unica speranza sarebbe rientrare tra le migliori terze, ma con solo tre punti è quasi impossibile. Dall'altra parte si può solamente vincere sia per avere la certezza di essere una delle migliori terze della competizione, ma anche per avere la possibilità di sopravanzare una tra Burkina e Angola in caso di risultato favorevole sull'altro campo. Insomma, le due sfide del girone D alle ore 21 si preannunciano tesissime. Questi i possibili titolari delle due Nazionali per questo grande appuntamento.

Mauritana (4-4-2): Niasse; Keita, El Abd, Yali, Abeid; Thiam, Gassama, Fofana, Tanjy; Koita, Anne Algeria (4-3-3): Mandrea; Atal, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Chaibi, Bentaleb, Bennacer; Mahrez, Belaili, Bounedjah