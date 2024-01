Coppa Africa, i risultati: pari per Algeria e Tunisia che ora rischiano, bene l'Angola

Milano, 21 gennaio 2024 - Terminata la seconda giornata anche per il girone D della Coppa d'Africa 2024, con il Burkina Faso che gioca una splendida partita e blocca sul 2-2 l'Algeria che ora dovrà vincere e sperare nell'ultima giornata se vuole passare come seconda. Nell'altro match soffre ma vince l'Angola contro la Mauritania, con Luvumbo e compagni che continuano a guardare tutti dall'alto in basso. In campo anche due squadre del girone E, Mali e Tunisia con i primi che si prendono un punto che gli permette comunque di pensare agli ottavi, mentre per le Aquile di Cartagine adesso è tosta. Vediamo nel dettaglio i tre match.

Bounedjah salva l'Algeria

Il match non inizia nel migliore dei modi per Mahrez e compagni, visto che il commissario tecnico Belmadi deve fare a meno di Ismael Bennacer in mezzo al campo, fermato da un problema agli adduttori durante l'allenamento di venerdì. Dopo aver controllato la gara, ma senza affondare, nei primi 45' minuti l'Algeria va sotto con Tapsoba che lancia per Konaté che di testa fa 0-1. Incassato il colpo, nella ripresa l’Algeria pareggia i conti con Bounedjah che, dopo una mischia in area, è il più lesto ad arrivare sulla palla. La squadra di Velud però ci crede e al 66' arriva l'episodio: Kaboré è atterrato in area, consulto arbitro sala var e si opta per il calcio di rigore. Bertrand Traoré tira centrale e riporta avanti i suoi. L'Algeria le prova tutte e all'ultimo respiro ancora una volta Bounedjah riesce a segnare il gol che rimanda il discorso qualificazione al terzo turno.

Algeria 2-2 Burkina Faso. Konaté (BUR) 45', Boundejah (ALG) 51', Traoré rig. (BUR) 71', Bounedjah 95'.

Doppietta di Dala e Angola che mantiene la vetta del girone

Quella tra Mauritania e Angola è una partita molto divertente già dalle prime battute. Attacchi da una parte e dall'altra con tantissime occasione: primo Mabululu per l'Angola e poi Ba per i mauritani. Arrivano anche i gol, alla mezz'ora la sblocca Gelson Dala che approfitta dell'uscita a vuoto di Niasse. Tempo dieci minuti e Amar fa una cosa bellissima: discesa, dribbling secchi saltandone tre e poi bordata che non lascia scampo al portiere, è 1-1. L'Angola si mangia per un attimo le mani per il gol sbagliato a porta vuota da Gilberto in chiusura di primo tempo, ma la delusione lascia spazio alla gioia quando Gelson Dala trova la doppietta personale. Al 53' arriva il 3-1 timbrato Gilberto. Quattro minuti dopo Koita riapre i giochi, ma l'Angola è brava a tenere palla nel finale senza concedere grosse chances.

Mauritania 2-3 Angola. Dala (ANG) 30', Amar (MAU) 43', Dala (ANG) 50', Gilberto (ANG) 53', Koita (MAU) 57'.

Classifica gruppo D: Angola 4, Burkina Faso 4, Algeria 2, Mauritania 0.

Il pari col Mali rischia di costare caro alla Tunisia

Un Mali sprecone porta via un punto alle Aquile di Cartagine, che ora andranno all-in nel terzo turno per qualificarsi e buona parte del loro destino dipenderà anche da Namibia-Sudafrica in programma oggi. Ritmo molto elevato in avvio con il Mali che passa subito in vantaggio al 10' con Sinayoko, nel primo tiro in porta del match. La Tunisia si ricompatta, incassa il colpo e risponde al 20' con Hamza Rafia, primo gol in questa manifestazione per il centrocampista del Lecce. La bella verve iniziale poi si va piano piano a perdere, con il Mali che fa la partita ma spreca negli ultimi venti metri con Koita e Sinayoko che, di fatto, non centrano più la porta. Termina 1-1 con un solo tiro in porta a testa. Mali che è tranquillo degli ottavi vista la situazione nel girone a una giornata dalla fine.

Tunisia 1-1 Mali. Sinayoko (MAL) 10', Rafia (TUN) 20'

Classifica gruppo E: Mali 4, Namibia 3*, Tunisia 1, Sudafrica 0*. Una partita in meno