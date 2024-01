Coppa d'Africa, gli ottavi di domani in tv: Capo Verde-Mauritania e Senegal-Costa d'Avorio

Milano, 28 gennaio 2024 - Domani sarà la penultima giornata degli ottavi di finale di Coppa d'Africa 2024, con altre quattro squadre in campo. Nel primo match, quello delle ore 18 italiane, sfida tra due nazionali che stanno sorprendendo Capo Verde, capace di chiudere prima nel girone B con Egitto e Ghana, e Mauritania, passata come migliore terza sbattendo fuori l'Algeria. La vera chicca arriva però in serata, alle ore 21 italiane si affronteranno Senegal e Costa d'Avorio in un match che si preannuncia accesissimo. I campioni in carica hanno i favori del pronostico, mentre la Costa d'Avorio vuole regalare un'impresa al proprio pubblico. Rimane il punto di domanda sull'allenatore degli Elefanti, visto che dopo il terzo posto nel girone erano arrivate l'esonero/dimissioni di Jean-Louis Gasset ma la squadra si è comunque qualificata per gli ottavi rientrando, appunto, tra le quattro migliori terze. Al momento, fino a fine competizione, è stato nominato ad interim Emerse Fae. Vediamo nel dettaglio i due match, le probabili formazioni e dove vedere le partite in tv.

La Mauritania vuole continuare a sorprendere, l'ostacolo è Capo Verde

Sfida tra due nazionali che in questa manifestazione si stanno ritagliando un ruolo da protagoniste. Gli Squali Blu hanno dominato il girone B, segnando sette reti e subendone solo tre per uno score finale di 2 vittorie e un pareggio, relegando l'Egitto al secondo posto e battendo anche il deludente Ghana. Dall'altra parte, la Mauritania era data per spacciata nel gruppo D, ma con un colpo di coda all'ultima giornata si è qualificata rientrando tra le migliori terze grazie al successo contro l'Algeria, altra nazionale che ha deluso in questa rassegna al pari di Tunisia e Ghana. Ora per i Mourabitounes l'ostacolo è difficile, ma non dei peggiori, anche se sicuramente non partono con i favori del pronostico, ma anche nel girone D avrebbero dovuto essere la vittima sacrificale e invece...

Capo Verde (4-1-4-1): Vozinha; Semedo, Costa, Diney, Tavares; Kevin; Mendes, Andrade, Rocha, Rodrigues; Benchimol

Mauritania (4-1-4-1): Niasse; Keita, Dellah Yaly, Ba, Diaw; Gassama; Amar, Thiam, Mouhsine, Koita; Anne

La Costa d'Avorio col ct ad interim per eliminare i campioni in carica

Tre vittorie in altrettante gare di girone per il Senegal che ora vuole continuare il suo percorso fino alla finale, nel tentativo di bissare il titolo. Dall'altra parte c'è la Costa d'Avorio, padrona di casa, con Emerse Fae nominato commissario tecnico ad interim dopo la sconfitta 4-0 nel girone contro la Guinea Equatoriale. Gli Elefanti erano inseriti nel gruppo A, che in ordine di tempo giocava per primo rispetto agli altri gruppi, e dopo quella sconfitta anche la qualificazione come terza sembrava impossibile e, invece, è successo l'impensabile. Queste le probabili formazioni della sfida delle ore 21.

Senegal (4-3-3): Mendy; Diatta, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs; P.M. Sarr, Gueye, Camara; I. Sarr, H. Diallo, Mané. Costa d'Avorio (4-3-3): Y. Fofana; Singo; Boly, Ndicka, Konan; Sangaré, Kessié, S. Fofana; Diakité, Pepé, Kouame.

Dove vedere la Coppa d'Africa 2024 in tv

Tutta la trentaquattresima edizione della Coppa d'Africa sarà disponibile in chiaro, dato che l'emittente di riferimento è SportItalia visibile ai canali 60 o 560 del digitale terrestre e sul canale 61 SoloCalcio. In alternativa, anche canale 5060 per chi utilizza il decoder Sky.