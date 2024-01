Coppa d'Africa: Lookman manda la Nigeria ai quarti, avanti anche l'Angola

Milano, 28 gennaio 2024 - Le prime due gare degli ottavi di finale della Coppa d'Africa 2024 hanno visto le vittorie di Nigeria e Angola ai danni di Camerun e Namibia. Nel primo match, i Leoni Indomabili vengono sbattuti fuori grazie alla doppietta di Ademola Lookman, primo gol su assist di un altro "italiano" ovvero Victor Osimhen. La Nigeria affronterà ora l'Angola, squadra che non arrivava così avanti dal 2010. I Palancas Negras ne hanno rifilati 3 alla Namibia grazie alla doppietta di Gelson Dala a cui si aggiunge la realizzazione del solito Mabululu. La Namibia lascia la competizione a testa alta, nonostante contro l'Angola abbia sprecato qualcosina. Andiamo a vedere nel dettaglio i due match.

Lookman addomestica i Leoni Indomabili

Parte fortissimo la Nigeria che non vuole concedere niente al Camerun e dopo poco meno di dieci minuti arriva il primo gol del match con Ajayi, ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco di Osimhen che ha partecipato alla manovra. Il Camerun, con in porta Ondoa (ancora una volta preferito al criticato Onana), non riesce a reagire e viene schiacciato nella propria metà campo. Al trentesimo la gara si sblocca con Lookman che sfrutta l'assist di Osimhen. Song prova a sparigliare le carte con Aboubakar in attacco, ma la situazione non cambia nemmeno nel secondo tempo. Le Super Aquile sfiorano più volte il raddoppio che, alla fine, arriva al 90' ancora con Lookman. Partita dominata e passaggio del turno meritatissimo per la Nigeria, saluta il Camerun.

Nigeria 2-0 Camerun. Lookman (NIG) 36', Lookman (NIG) 90'

Dala regala i quarti all'Angola

E dire che l'inizio di gara è stato un vero e proprio shock per l'Angola che poco prima del ventesimo deve salutare il suo portiere Neblu. Gaspar lascia partire Muzeu che vola verso la porta, l'estremo difensore angolano esce e para fuori area il tentativo di pallonetto: rosso diretto e 70 minuti in 10. Fuori il centrocampista Estrela e dentro il secondo portiere Signori Antonio. Hotto si fa parare la punizione e sul ribaltamento di fronte le Palancas Negras trovano il gol del vantaggio con Gelson Dala su assist di Fredy. Anche la Namibia rimane in 10 per il doppio giallo a Houkongo. Dalla punizione che ne consegue Dala fa 2-0 e la Nambia praticamente vede il sogno svanire. Al 66' Mabululu fa 3-0 e chiude i conti. Ai quarti sarà Nigeria-Angola.

Angola 3-0 Namibia. Dala (ANG) 38', Dala (ANG) 42', Mabululu (ANG) 66'.