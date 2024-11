Empoli, un punto prezioso con l'Udinese: finisce 1-1 al Castellani

Empoli, 25 novembre 2024 – Finisce in parità la gara tra Empoli e Udinese giocata al “Castellani” e valida per la tredicesima giornata del girone di andata del campionato di serie A: alla fine è 1-1, con un gol per tempo. Nel primo, segna l’Empoli con Pietro Pellegri; nel secondo, il pareggio di Davis. Confronto estremamente tattico, specie all’inizio: una volta trovata la rete, l’Empoli si mette dietro, pronto a ripartire in contropiede, mentre l’Udinese inizia a macinare gioco.

Non sono attacchi veementi, quelli dei friulani, ma è un costante attaccare che in fin dei conti porta al punto. Con questo risultato, Udinese nona in classifica con 17 punti, Empoli decimo a 16. Sabato prossimo, la squadra allenata da D’Aversa sarà di scena a Milano, con il Milan. Molte le assenze tra gli azzurri: Haas e Grassi i più noti. D’Aversa tiene Anjorin accanto a sé in panchina, schierando Cacace, spina nel fianco della difesa udinese; tandem d’attacco Colombo-Pellegri.

Lucca in panchina tra i friulani. Fasi iniziali di studio: non succede nulla, le due squadre si annullano. Al 14’ Colombo fugge sull’out di sinistra e va alla conclusione dalla trequarti: il suo tiro-cross pizzica la parte alta della traversa. Al 23’, alla prima vera occasione, Pellegri trova l’angolino basso alla destra di Okoye con un destro rasoterra dai 20 metri, portando l’Empoli in vantaggio: terza rete consecutiva per l’ex promessa d’oro del calcio italiano. Al 34’ la replica bianconera: Thauvin scocca un diagonale dalla destra in area di rigore, ma Vasquez dice no respingendo con i piedi.

Al 38’ ancora un tentativo di Thauvin, con il portiere colombiano dell’Empoli che ci mette le mani. Al 27’ Lucca si gira da pochi passi in area di rigore, ma trova soltanto la deviazione del pallone in calcio d’angolo da parte di un difensore. Al 31’ il pari ospite: sull’ennesimo tiro dalla bandierina di Lovric, la testa vincente è di Davis, lasciato colpevolmente solo sul primo palo. Un punto prezioso per gli azzurri, che proseguono il loro bel torneo.

15 foto Foto Gasperini/Germogli

Tabellino

EMPOLI – UDINESE 1-1

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Maleh, Henderson (38’ st Ekong), Cacace, Pezzella (21’ st Anjorin); Pellegri (29’ st Esposito), Colombo (21’ st Solbakken).

A disposizione: Perisan, Seghetti, Sambia, Belardinelli, Tosto, Marianucci, Konate.

Allenatore: D’Aversa.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Giannetti (1’ st Lucca), Bijol, Tourè; Ehizibue, Lovric (36’ st Atta), Karlstrom, Zarraga (18’ st Ekkelenkamp), Kamara (1’ st Zemura); Thauvin (43’ st Brenner), Davis.

A disposizione: Sava, Padelli, Abankwah, Ebosse, Kabasele, Kristrnsen, Muati, Pizzarro.

Allenatore: Runjaic.

ARBITRO: Marinelli di Tivoli.

MARCATORI: 23’ pt Pellegri; 31’ st Davis.

NOTE: serena nuvolosa. Ammoniti: Bijol, Henderson, Ekong, Anjorin. Angoli: 1-9. Recupero: 1’, 4’.