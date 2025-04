Empoli: Allenamento a Parte per Solbakken, Ismajli e Anjorin in Vista della Sfida col Venezia

Il primo vero allenamento di ieri non è stato molto proficuo per quanto riguarda i possibili recuperi degli infortunati. Sia Solbakken, dopo il problema al polpaccio accusato nella rifinitura pre-Napoli, che Ismajli e Anjorin si sono infatti allenati a parte. Restano comunque ancora tre giorni per valutare bene le condizioni dei tre e sperare che almeno qualcuno possa tornare a disposizione per la sfida di domenica prossima alle 15 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro il Venezia. La squadra di D’Aversa si continuerà infatti ad allenare al Sussidiario tutte le mattine fino a sabato prossimo.

Intanto, ieri mattina nuovo appuntamento con la Scuola Del Tifo, il progetto portato avanti dall’Empoli con l’Unione Clubs Azzurri, con gli alunni della Scuola Primaria Serravalle che hanno assistito all’allenamento di capitan Grassi e compagni. Alla fine della seduta tutti i piccoli alunni hanno incontrato i loro beniamini, intrattenendosi con loro per foto e autografi (nella foto di Empoli Fc, Fazzini con un giovane tifoso). Una piccola festa che si spera possa essere di ulteriore spinta per Esposito e compagni in vista della delicata sfida nel giorno di Pasqua contro i lagunari.

Si.Ci.