Slovan Bratislava-Milan, Fonseca: "Leao titolare? Vediamo, ho fiducia in tutti"

Milano, 25 novembre 2024 - "Non possiamo guardare la classifica dello Slovan (zero punti) e sottovalutare questa squadra: dobbiamo vincere, queste quattro partite sono importantissime per il futuro della nostra squadra". Chiaro, chiarissimo Paulo Fonseca alla vigilia della sfida di Champions League Slovan Bratislava-Milan, in programma domani alle 18.45 in Slovacchia.

Sulle scelte: "Turnover per Leao? Vediamo. Rafa è un giocatore in un buon momento, ma se non gioca lui, gioca un altro. Ho fiducia in tutti”. Tant’è. Tanto che al suo posto dovrebbe giocare Okafor. Il tecnico ha poi proseguito: “Fofana sempre in campo? In hotel ha tempo per riposare (ride, ndr): no, in questo momento non si può farlo riposare. Emerson Royal? Ha una distorsione alla caviglia, giocherà Calabria che può dimostrare di poter dare una mano e di essersi messo alle spalle l'infortunio".

Ancora su Emerson, fischiato contro la Juventus al momento del cambio: "Non ne abbiamo parlato, ma fa parte del nostro mestiere. I tifosi che hanno fischiato sono gli stessi che hanno applaudito altre volte. Dobbiamo portarli dalla nostra parte. Ma una cosa è quello che provano i tifosi sentono, un'altra è quello che proviamo noi".

Nello specifico: "Sabato abbiamo fatto diverse cose molto bene. Ma al Milan è così: un pareggio con la Juve è vissuto come una sconfitta, mentre per tante altre squadre è come una vittoria". Infine, a chi lo accusa di non aver ancora dato un'identità alla squadra: "Rispetto le opinioni degli altri, ma non è vero. Se guardiamo i risultati capisco bene che avremmo potuto fare meglio. Ma se capiamo tutto il percorso comprendiamo che non è vero. Scudetto? So che per alcuni è difficile crederci, ma io continuo a farlo".

Tra gli assenti Morata, squalificato, oltre ai lungodegenti Bennacer e Florenzi. Emerson Royal tra panchina e tribuna. La probabile formazione.

MILAN (4-2-3-1): 16 Maignan; 2 Calabria, 28 Thiaw, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez; 29 Fofana, 14 Reijnders; 21 Chukwueze, 11 Pulisic, 17 Okafor; 90 Abraham. All. Fonseca.

Ora e tv: 18.45, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252.