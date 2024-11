Fonseca, l’ora della verità: "Capisco i fischi di San Siro". Thiago Motta: "Abbiamo rischiato poco o nulla"

Milano, 23 novembre 2024 – San Siro rimbomba ancora dei fischi di un pubblico deluso dallo spettacolo mandato in scena, Paulo Fonseca non cerca scuse: “Non è questo lo spettacolo che ti aspetti venendo allo stadio. Capisco i nostri tifosi, avrei fatto la stessa cosa”. La lettura è semplice: “Gara molto tattica, senza rischi da ambo le parti. Sapevamo che la Juventus non concedeva molto, ma noi abbiamo preso decisioni sbagliate. Quando si poteva fare qualcosa in più abbiamo errato nell’ultimo passaggio”.

Perplessità e tensione disegnate sul volto dell'allenatore del Milan

Bicchiere mezzo pieno

In difesa si cerca il bicchiere mezzo pieno: “Qui la Juventus ha fatto quattro gol, quindi bene, però è in attacco che si doveva rischiare quando si creavano le possibilità”. “Rischiare” è la parola chiave, anche se la formazione iniziale non ha totalmente convinto: “Non lo abbiamo fatto tanto. La volontà è stata quella di giocare in sicurezza, ma per fare gol bisogna agire diversamente, e con i giocatori che abbiamo è necessario cercare l’uno contro uno. Normalmente creiamo tante opportunità, questa volta no”. La classifica lascia senza parole, ma il portoghese non abbassa lo sguardo: “So che per tutti è difficile, ma io continuo a crederci”.

L'allenatore della Juve Thiago Motta

Thiago Motta

Che il punto in classifica sia più prezioso per la Juventus che per il Milan lo si capisce dalle parole, più che dall’espressione, di Thiago Motta: “Lavoro difensivo che mi ha soddisfatto. In attacco abbiamo creato relativamente poco, ma con Conceiçao e Cambiaso siamo arrivati a buone situazioni potenziali. Questo punto, in un momento come quello attuale, ci permette di lavorare serenamente. Ci siamo comportati da grande squadra”. Il club, per bocca di Giuntoli, chiude al mercato, il tecnico incensa Khephren Thuram: “È in grande crescita, continuando così può diventare molto importante. Parlo di lui pubblicamente perché conosco il ragazzo, la sua educazione e i suoi valori. Avrà un percorso fantastico, sono sicuro”.