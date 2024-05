Coppa italia eccellenza. La Solbiatese perde. Promosso il Paternò

Grande occasione persa per la Solbiatese, che sabato è uscita sconfitta dalla finale di Coppa Italia Nazionale di Eccellenza, la cui vincitrice è qualificata di diritto in Serie D. Un traguardo che ha potuto festeggiare il Paternò vincendo 1-0 con una rete realizzata da Asero al 15’ del primo tempo. Allo stesso minuto del secondo tempo la Solbiatese, riversata in avanti alla ricerca del pareggio, ha sbagliato un calcio di rigore con Scapinello, ipnotizzato dall’estremo difensore ospite. Vano l’assalto finale contro un avversario difensivamente ben organizzato, che aggiunge nella bacheca stagionale il successo nel torneo, dopo aver strappato il secondo posto nel girone B dell’Eccellenza siciliana. R.S.